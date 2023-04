El drama de Boehly y Lampard que toca a Vini: 165 kilos rotos y el Bernabéu lo vive de primera mano

Carlo Ancelotti ha advertido sobre la posible relajación que no puede existir en su equipo hoy (21.00, hora española) ante un Chelsea tocado y que parece no recupera el ánimo ni siquiera con el cambio de entrenador, una vez Franck Lampard se hiciera cargo del equipo cuando Todd Boehly despidió a Graham Potter. Lo advierte el italiano y en verdad no ha lugar, ya que los londinenses son un conjunto repleto de estrellas. Sin embargo si tenemos que hacer un balance de los cerca de 165 millones de euros que invirtió en esta campaña el cuadro inglés en su banda izquierda, el resultado hasta la fecha es nefasto, y la comparación con Vini es ineludible.

A Vinicius le toca de cerca este asunto

Tanto Raheem Sterling, más recientemente, como Mijailo Mudryk sonaron para el Real Madrid, sin embargo Vinicius Júnior y su estado de forma, que ya es una realidad en el día a día blanco y le ha convertido en el auténtico terror de las defensas europeas, aplacaron rápidamente los rumores sobre estos dos encaradores que le han costado una millonada a Todd Boehly pero están a años luz del rendimiento del jugador brasileño.

De Mudryk se llegó a decir que era casi tan bueno como Kylian Mbappé y el internacional con la canarinha, lo cual, sin ponerlo en duda, está por demostrar. Pero no solo eso, Mudryk no ha arrancado en Londres y aún se le espera, ya que ha perdido totalmente la estela de la titularidad y sus números y sensaciones dejan mucho que desear. Aunque se pide paciencia con él, los 100 millones que costó son una losa para un Chelsea exigido por su masa social.

Tampoco costó menos Sterling, que le valió al Chelsea 53 kilos, los cuales se pueden ir a 65 en complementos. Además, lo peor para los blues es que el internacional inglés tampoco ha explotado y el coste de su fichaje fue a parar a un rival directo como es el Manchester City.

El inglés por ahora es más titular que el ucraniano, pero ni uno ni otro han logrado dar lo que sus enormes esfuerzos en el mercado exigían y en Londres, sobre todo Boehly y Lampard, aún se les espera, siendo el choque ante el Madrid un reflejo de lo que buscaba Stamford Bridge con ellos en la izquierda, eso que solo Vinicius, ahora mismo el mejor extremo izquierdo del planeta, puede dar. ¿El espejo reflejará una dura realidad?