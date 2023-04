Luis Enrique y el Chelsea dejan pálido el Camp Nou y Pedri alucina con Gavi ¿Se viene traición?

Desde que João Félix ganara el trofeo en 2019 y Erling Haaland fuera su justo sucesor solo una temporada después, el Barça ha acaparado el Golden Boy con dos perlas que ha querido mantener a toda costa, como son Pedri y Gavi, sin embargo la estancia en can Barça del sevillano no va a resultar tan sencilla como la de Pedri y hay un asunto, en el que el Chelsea mete mano, que deja al canterano con un pie fuera del club. No es sencilla su marcha, pero tampoco imposible, ni mucho menos.

Es más, tal y como revela el diario AS, Todd Boehly, mandamás blue, va con todo a por el joven jugador culé y eso sí es un problema por la situación del jugador, la gestión del Barça y la perspectiva de futuro. Aunque Gavi quiera vestir de blaugrana, las circunstancias no le son favorables al vigente chico de oro, como ha podio comprobarse con los problemas de su ficha, de nuevo del filial, lo cual molesta sobre manera a su agente, Iván de la Peña, que ya exige al Barça prioridad absoluta por su jugador, una que no se le ha dado.

Esta parte, asegura el diario madrileño, molesta mucho al jugador, que, según esta fuente, está cansado con el club culé por el trato poco prioritario que le está dando el Barça para el peso crucial que tiene en la actual plantilla; bueno, en esta y en el futuro. Pero más allá de ello, Laporta y la entidad blaugrana tienen un problema mayor que favorece el acercamiento entre el club inglés y el entrono el jugador de Los Palacios y Villafranca: el Barça necesita liberar masa salarial en tiempo récord o la situación de Gavi se estancará. O lo que es lo mismo, a unos meses del mercado de fichajes, el peligro quemará a los azulgranas.

El diario alude a los 200 millones que ha de liberar el Barcelona antes del 30 de junio en concepto de su límite salarial como previo paso para normalizar la situación del canterano, que sigue con ficha del filial. Este asunto sería baladí si el Chelsea no jugara con dos cartas marcadas y el viento favorable: según el mass media los londinenses le proponen un salario enorme y una prima de fichaje igualmente gigante, además de un futuro deportivo muy halagüeño, junto a varios de los mejores del mundo, y con un entrenador -tras Frank Lampard, que estará en Stamford Bridge solo hasta junio- que lo arropará como pocos: Luis Enrique.

Así, el dinero, su situación contractual, los problemas jurídicos y económicos del Barça, la propuesta atractiva y Luis Enrique sí parecen pulsos lo suficientemente tentadores como para pensárselo, por lo que, como mínimo, podemos señalar que, a día de hoy, hay caso Gavi y Todd Boehly lo sabe.