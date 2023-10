El MVP de la temporada junto a Bellingham, al Real Madrid o el City en 2024 para ser Balón de Oro

El Bayern de Múnich se ha sumergido en una vorágine de sensaciones que no terminan de generar todo el optimismo deseado por la directiva del club y los aficionados alemanes. Desde la llegada de Thomas Tuchel los problemas han sido continuos en Baviera y, para colmo de males, pesos pesados de la plantilla como Joshua Kimmich han estado a punto de abandonar el Allianz Arena en el último mercado de traspaso veraniego.

Con eso y más, aunque ni mucho menos el centrocampista alemán ha garantizado su compromiso con el proyecto más allá del presente curso, a día de hoy es Jamal Musiala el futbolista que supone un quebradero de cabeza para las altas esferas del club. El crack de 20 años lleva brillando a un nivel estratosférico desde principios de la campaña precedente y, junto a Jude Bellingham, se ha convertido en el jugador de moda en Europa y, para muchos, en el nombre propio de la temporada junto a la estrella del Real Madrid.

Y ojo, el conjunto blanco cobra aquí el doble de importancia ya que, según una filtración realizada por Sky Sports, que Musiala abandone el club alemán en un futuro no muy lejano no es una idea del todo descabellada. A pesar de estar considerado la gran esperanza de futuro del club, amén de todo un estandarte en el presente, el jugador no termina de estar convencido sobre su permanencia en el Allianz Arena por esas reiteradas dudas que han puesto en jaque su continuidad.

Aquí el propio jugador, según este medio, tiene en su punto de mira al Real Madrid el Manchester City, los dos gigantes europeos años que consideraría mudarse en el que caso de que en Múnich vea agotadas sus opciones de ganar el Balón de Oro, así como la Champions League.

Ya durante las últimas semanas varios clubs han empezado a ilusionarse con el posible fichaje de Musiala en 2024, a sabiendas de que este no se cerraría por menos de 100 millones, pero la idea del Bayern de Múnich será evitar su salida sea como sea aferrándose a su contrato en vigor hasta 2026, y, sobre todo, a su importancia.

Pero ojo, la historia será muy diferente si Real Madrid y el City comienzan a incrementar su interés en el futbolista conforme las dudas sigan ensuciando el proyecto de Tuchel y, en consecuencia, alejando al mediapunta de sus opciones de ganar la Champions y el Balón de Oro.