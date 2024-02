El Nápoles y Lewandowski van en contra de Benzema, pero CR7 y Messi son los reyes de la Champions

Con 35 años puede que Robert Lewandowski esté viviendo su última edición de la Champions League ya que, a pesar de que el delantero polaco tiene contrato en vigor con el FC Barcelona hasta 2026, viene siendo uno de los futbolistas incluidos en la lista de transferibles de Joan Laporta para hacer caja al próximo verano.

No obstante, sin saber cuál será el equipo de Lewandowski la próxima temporada, el pasado miércoles anotó el único gol de su equipo en el Diego Maradona de Nápoles para dejar muy viva la eliminatoria ante el conjunto italiano de cara al partido de vuelta que se celebrará en Montjuic el 12 de marzo.

Robert Lewandowski in his last 7 matches - 6 goals and 1 assist.



⚽️ vs Athletic Club.

🅰️ vs Villarreal.

❌ vs Osasuna.

⚽️ vs Alaves.

⚽️ vs Granada.

⚽️⚽️ vs Celta Vigo.

⚽️ vs Napoli.



He has scored 5 goals in the last 4 matches. pic.twitter.com/w5vpjPbz4X