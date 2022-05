El nuevo AC Milan y el Liverpool pueden hacer historia, a un paso

Tres partidos le quedan de liga al líder de la Serie A, el AC Milan de Stefano Pioli, que puede tener nuevos dueños y capital a partir de la próxima temporada, para ser campeón. Cuatro tiene por delante el Liverpool de Jürgen Klopp para intentar revertir el punto que les separa del City, líder de la Premier League, y los dos conjuntos históricos, los rossoneros y los reds, están ante una oportunidad de oro en su historia reciente.

Tengan en cuenta que pese a las 13 Champions League que poseen entre los dos (7 el Milan y 6 el Liverpool) y los 37 campeonatos de liga que suman, ni los de San Siro ni los de Anfield han estado cerca de sus respectivos títulos ligueros últimamente; es más, para los de la ciudad del norte de Inglaterra ha sido un suplicio el título liguero desde que cambiara este del formato antiguo al actual, la Premier League, en la 92/93, con un título en 30 años. Tampoco le ha ido bien el Milan en la última década.

Los dos, Milan y Liverpool, como decimos, están cerca de ser campeones y dado lo mucho que les cuesta ganar la liga no quieren dejar marchar esta posibilidad. Los primeros son líderes a falta de tres partidos, con el Inter de Milan a solo dos puntos (77 por 75), de modo que solo el Hellas Verona, la Atalanta y el Sassuolo les separan de un trofeo que no ganan desde hace once temporadas, en la 2010/11; por su parte los de Klopp solo tienen un título de la Premier, conseguido en la 19/20, y cuatro choques por delante para intentar sumar el segundo.

En el caso de los ingleses incluso podrían consagrarse consiguiendo cuatro títulos, ya que, a falta de cuatro jornadas para el término de la liga inglesa, solo les separa un punto del City, han ganado la EFL Cup (que ganaron al Chelsea en los penaltis, 11-10), están en la final de la FA Cup y en la de la Champions League. Lo que sí está claro es que ambos equipos estarán en la próxima edición de la Liga de Campeones, veremos si a la antigua usanza, como campeones, donde se han movido mejor que en la modernidad.