El Real Madrid pierde la batalla, como la Ligue 1: el genio francés elige al final al Bayern por 20M

Si en algún momento el Real Madrid estuvo tentado de abrirse a esta posibilidad, parece que el club blanco pierde la iniciativa de la misma, básicamente porque sus dudas son palpables, como así deja entrever el club merengue, y en ellas se cuela a la perfección una oferta millonaria del Bayern de Múnich que pone precio y proyecto al crack galo en cuestión, y esta es más suculenta que la que le ponen sobre la mesa desde la Ligue 1; con eso y el OK de su club, el United, su salida de Old Trafford estaría preparada.

El central, una posición difícil; una gran oportunidad

Se ha especulado con el regreso de Raphael Varane al Santiago Bernabéu tras las graves lesiones de Eder Militao y David Alaba, sin embargo, el Madrid no ha movido ni un músculo por ello, ni siquiera en favor de una posibilidad que se le ha puesto en bandeja, como es el fichaje a bajo coste del central campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y ex jugador blanco, y eso no solo mosquea al entorno del futbolista, sino que da alas a la otra posibilidad que le ha llegado a su club, la del gigante de la Bundesliga.

Según informa el diario Sport, Varane -que puede adelantar un año la fecha de caducidad de su contrato en el Teatro de los sueños y que se ha visto señalado por el nuevo copropietario del club, Sir Jim Ratcliffe- y el Manchester United han recibido una interesante propuesta del Bayern de Múnich por valor de unos 17 millones de libras esterlinas, unos 20 kilos, por el central de 30 años; una que ambas partes quieren aceptar.

Es verdad que el Lens, de la liga francesa, también se había interesado por el que fuera su jugador hasta 2011, pero el proyecto muniqués es mucho más atractivo para el central que todo lo que puedan ofrecerle desde la Ligue 1 y sin una apuesta palpable del Madrid y con varias voces prominentes en Old Trafford en contra de su continuidad, Varane espera que la vía del Bayern fructifique, donde al parecer el mismísimo Thomas Tuchel habría pedido su incorporación a la dirección técnica del equipo alemán. Lo curioso es que Ten Hag, técnico del equipo inglés, parece que volvía a confiar en el francés.