El Red Bull Arena confirma en Ancelotti un adiós para la 24/25 y un sacrificado si llega Mbappé

No vamos a tomar el manido juicio de valor del merecimiento para argumentar las faltas del Real Madrid, que las tuvo, ante un RB Leipzig voluntarioso y peligroso pero inconsistente y carente de puntería, más que nada porque el marcador es el que es y por tanto es lo más justo posible (0-1), pero sí podemos analizar el partido de dos jugadores blancos a los que el choque les superó, que están en el punto de mira por la situación del club y que para Ancelotti empiezan a ser objeto de duda de cara a la campaña que viene.

Si el 7 del PSG aterriza…

Uno de ellos es Rodrygo Goes, el eslabón claramente más débil del ataque esta campaña, y les diremos la razón. Lo primero de todo es que ayer en el Red Bull Arena falló al menos dos goles claros, perdió multitud de balones, en los duelos individuales salió casi siempre perdiendo y por redondear una actuación para olvidar fue resposnable del polémico tanto anulado en el minuto 2 (sale tarde en la línea de agrupamiento y habilita al rival), y eso contrasta con el peligro, esté más acertado o no, la sensación de superioridad, de Vinicius. Habrá partidos mejores o peores, pero Vini sí es ya un crack de talla mundial en cualquier tipo de escenario, como lo es Jude Bellingham, incluso empieza a pasar con un Brahim que convence y que por cierto ya debería estar por meritocracia por encima del de Osasco. Con Rodrygo a veces pasa y a veces no, y encima esto hay que sopesarlo con nada menos que Mbappé.

Por tanto, no vamos a caer en la crítica al sudamericano por un partido, no, lo de ayer es un síntoma sobre una posibilidad: Rodrygo genera dudas en el desborde, el gol, la potencia, además de en estos momentos en su situación de indiscutible en el once por delante de Brahim, y no tanto por lo visto en Champions ayer, sino por lo que está mostrando y sobre todo por lo que está por venir. Con Endrick casi aterrizando y ante la supuesta llegada a Madrid de Mbappé, Rodrygo es el mejor recurso en un hipotético mercado y su hueco parece que no existirá en el once de la 24/25 con el francés en las filas merengues. Dicho de otra forma, si alguien debe ser sacrificado por el fichaje del 7 del PSG, alguien que genera ingresos, el brasileño suma más papeletas que nadie y lo del Red Bull Arena no hace más que confirmarlo. Más allá de ser una valoración personal, es lo que se barrunta en el club merengue.ç

El instante justo

Otro de los señalados en el discreto partido (aunque efectivo) del Madrid en Alemania, más allá del pobre choque de Ferland Mendy, fue claramente Nacho Fernández, al que le pesó la responsabilidad de hacer de referente en una defensa yerma. Fue lento a los cruces, en los que Tchouameni le salvó, mal por arriba, peor en la salida de balón, impreciso en los pases y desastroso, sobre todo en la primera parte, en el cuerpeo en la marca. Que acabe contrato y que el Madrid pretenda regenerar la franja defensiva con talento joven lo sitúa en la diana; si Leny Yoro es fichado, y ya advertimos que no es el único al que se sigue, Nacho saldrá.