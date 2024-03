El ‘virus FIFA’ golpea a Luis Enrique, KO al socio de Mbappé y Ousmane Dembélé antes de la Champions

Quedan apenas dos semanas para que comiencen los cuartos de final de la Liga de Campeones y el PSG ha recibido el primer palo antes de comenzar, siquiera, a pensar en la visita del Barça al Parque de los Príncipes. Y es que, el archiconocido virus FIFA le ha pasado una seria factura al PSG, que podría perder a Bradley Barcola, uno de sus principales argumentos ofensivos junto a Mbappé y Dembélé.

El extremo galo tuvo que retirarse antes de tiempo en el partido que enfrentaba Francia sub-23 y Costa de Marfil por culpa de una dolencia en su pierna izquierda, la cual, de conllevar una lesión muscular, pondría en grave peligro la participación del galo en la eliminatoria entre PSG y Barcelona.

Luis Enrique, obligado a inventar

Si bien, parecía que la línea ofensiva de los de Luis Enrique iba a ser el tridente formado por Mbappé, Dembélé y Barcola, la posible ausencia del ex del Olympique de Lyon ha dado un vuelco al posible once del técnico español, que deberá inventar un nuevo ataque. En este caso, aparecen dos opciones como favoritas: la de alinear a Kolo Muani por banda izquierda, perdiendo control y desborde y ganando en velocidad a la contra; o contar con un jugador de mayor control como Kang-In Lee, que aportaría un juego más asociativo y de posesión.

Sin embargo, lo que Luis Enrique no podrá sustituir de ninguna forma es el talento natural por el regate de Barcola, el francés es uno de los mejores regateadores del equipo y su capacidad para desbordar desde el extremo no la tiene nadie más allá de Dembélé, hecho que ha convertido al ex del Lyon en un titular indiscutible en esta segunda mitad de temporada.

Así pues, el parón de selecciones se ha cobrado una baja muy sensible para el PSG, que podría no disponer de Bradley Barcola de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, perdiendo así, a uno de los jugadores más desequilibrantes del cuadro parisino.