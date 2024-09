En Barça nadie tiene corona: Hansi Flick traza una línea en el plantel; Szczesny no lo puede creer

La felicidad terminó siendo prematura para Hansi Flick y compañía, al final los lesionados y la falta de confianza acabó con la buena racha de los culés en LaLiga. Barcelona sufrió una aparatosa caída frente a Osasuna por 4-2, un resultado que se ha prestado para distintas interpretaciones, pero la más segura, el peso de jugadores que hoy por hoy están lesionados y a la espera de la luz verde para reincorporarse. Sin embargo, el Barça intentó cubrir la lesión de Ter Stegen con el fichan de Wojciech Szczesny, portero que un principio estaba retirado.

El compatriota de Robert Lewandowski no lo pensó dos veces cuando le llegó la oferta del club catalán, aunque las informaciones en su entorno señalaron que el experimentado guardameta había impuesto la condición de ser titular. No obstante, Hansi Flick salió a hablar para aclarar la situación y despejar los rumores, puesto que el entrenador alemán aseguró que Szczesny no tiene el puesto fijo bajo los palos del Barça, sino que tendrá que competir con Iñaki Peña para saber quién finalmente se queda con la titularidad.

Del retiro al Barça

Wojciech Szczesny tiene 34 años y tras acabar su vínculo con la Juventus, el portero había avisado con anticipación su retiro de la selección de Polonia y, por consiguiente, del fútbol. Pero la oferta que llegó del Barcelona no la pudo rechazar, firmando por una temporada, al menos hasta que Marc-André ter Stegen supere su lesión.

Flick es el que manda

Trascendió en la prensa que el veterano arquero había conversado con Lewandowski sobre fichar por el Fútbol Club Barcelona con la idea de que sería titular. Hansi Flick, por su lado, fue consultado sobre este tema y estuvo dejó en claro su postura sobre la titularidad en el arco. “Ningún jugador tiene garantía de ser titular aquí, es una de mis primeras reglas”, advirtió el técnico.

Young Boys a la vista

Barcelona ya sabe lo que es perder en esta temporada bajo el mando de Hansi Flick, además de la derrota con Osasuna, en Champions ya se había visto sometido contra el AS Mónaco. Ahora, los blaugranas se enfrentan al Young Boys con la premura de sacar una victoria en Montjuic, que sería la primera en el campeonato internacional y seguramente, con Szczesny en la portería.