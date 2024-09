Ante Osasuna, al descubierto el error de Hansi Flick que Carletto aprovechará: solo De Jong lo salva

Tras un más que buen comienzo de temporada en liga, ha llegado el primer tropiezo del Barça en la competición doméstica. Y es que, cuando los culés iban lanzados a por la octava victoria de la temporada, un contundente Osasuna pasó por encima de un inmaduro Barcelona que, no fue capaz de remontar el 2-0 inicial, que acabó convirtiéndose en un contundente 4-2 que quitó los primeros puntos de la temporada al conjunto de Hansi Flick.

Si bien es cierto que la derrota no es de esas que destruyen la confianza de un colectivo, sí que deja sensaciones relativamente malas. Pues, más allá de los goles encajados, la realidad es que el Barça es un equipo que no acaba de poder gobernar el ritmo de los partidos a su antojo. Y es que, por culpa de una línea de medios poco asentada, los culés no pueden bajar las revoluciones de los encuentros haciendo suyo el balón, como mandan los cánones blaugranas. Una carencia preocupante que, a la postre, ha sido una importante razón por la cual hoy los de Flick se van con tres puntos menos.

A la espera de De Jong y Gavi

La realidad es que hay razones más que suficientes como para perdonar este pecado a los de Flick. Y es que, con un centro del campo formado por Pedri, Pablo Torre y Eric García, era posible que se perdiera el control del partido, pues, con el cántabro todavía asentándose al equipo y con Eric que está descubriendo la posición de pivote, lo normal es que se pierda el control de los partidos con cierta facilidad.

En este sentido, lo ideal sería que, con la recuperación de piezas clave del equipo, como lo son Frenkie De Jong y Gavi, se pueda solucionar un problema que puede dejar graves problemas en el futuro. En especial, ante el Real Madrid, al que, si no controlas desde la posesión, te puede pintar la cara a base de transiciones fulminantes por parte de jugadores como Vinicius y Mbappé. Y es que la velocidad es la mejor arma de los de Carletto.

Así pues, ya comienza a ser fundamental que vuelvan De Jong y Gavi en el centro del campo, pues, en partidos complicados, es muy difícil poder llevar el ritmo de los encuentros con un pivote como Eric García.