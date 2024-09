Fuente mensaje de Szczesny a Lewandowski antes de fichar con el Barça: Iñaki Peña, al banquillo

Wojciech Szczesny es el elegido por el FC Barcelona para reemplazar a Marc-Andre ter Stegen en la portería después de la dura lesión que sufrió en el encuentro ante Villarreal en La Cerámica.

El polaco de 34 años había anunciado su retiro tras quedar libre de Juventus de Italia pero la posibilidad de sumarse al club culé cambió sus planes. Ahora, está realizando una pretemporada en Marbella para ponerse a tono desde lo físico y llegar de la mejor manera a la revisación médica del próximo lunes. Un dato importante: Szczesny fue inscripto por Barcelona para disputar Champions League.

El delantero blaugrana fue clave para que Szczesny vuelva de su breve retiro del fútbol para sumarse al Barça.

🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.



Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.



↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg