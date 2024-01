En medio de la tormenta Mbappé, el Real Madrid confirma al PSG la sospecha: sí, Haaland está a tiro

Osimhen, Jamal Musiala, Lautaro Martínez, estos han sido algunos de los cracks que han tratado de colocarle al Real Madrid a rebufo del culebrón interminable entre el conjunto blanco, Florentino Pérez y Kylian Mbappé, pero lo cierto es que en la casa blanca solo existen dos nombres para hacer un fichaje masivo. Conseguido Jude Bellingham, que era un objetivo prioritario, los blancos solo pagarán una cantidad desmesurada por el delantero del PSG y Erling Haaland.

El mandatario blanco planea hacerse con el punta del Paris Saint-Germain, tiene acuerdos verbales con él y su entorno y una posibilidad de oro en este próximo mercado de fichajes veraniego, pero no le va a esperar eternamente y desde luego rechazará totalmente su fichaje si el 10 de les bleus renueva otra vez con el PSG. Y en tal caso, habría que pensar en el noruego como alternativa, si es que la hay. ¿O deberíamos empezar a hacerlo ya?

Adelanta el conocido informador Ekrem Konur que el Manchester City está acelerando para renovar a su delantero estrella, y lo está haciendo a marchas forzadas por dos equipos que están presionando al jugador escandinavo: el Real Madrid y el equipo del Parque de los Príncipes. Y aquí sí hay donde rascar porque la tranquilidad que vende el City en este tema de puertas a fuera no es tal, ya que el jugador si bien nunca ha hablado de abandonar el Etihad Stadium, también ha confirmado que no se quedará eternamente.

💣💥❗🇳🇴🔵#MCFC❗Manchester City are aware of PSG and Real Madrid's interest in 23-year-old Norwegian striker Erling Haaland.



◼️The Premier League club will definitely not sell the Norwegian striker and will continue negotiations to extend Haaland's contract. https://t.co/hWtWuVzMsN pic.twitter.com/P72B0xjIUM