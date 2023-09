Enfado enorme de Florentino por Erling Haaland: el viraje es tan dramático, que el Bernabéu lo llora

El Real Madrid pudo fichar a Erling Haaland hasta en dos ocasiones y en ambos casos, el segundo mucho más doloroso por el motivo y la cercanía en el tiempo, el conjunto blanco, con Florentino Pérez a la cabeza, lo declinó. Es esta última -que toma eco con el premio recogido ayer por el noruego en el Foro Grimaldi que le acredita como el mejor jugador de Europa- la que enfada al presidente blanco, y lo hace por el juego eterno de Kylian Mbappé con ellos, porque el escandinavo ya domina el balompié y porque el verdugo y peor rival posible de club español es quien lo disfruta: el Manchester City.

Y no solo eso, sabe Florentino, como el Real Madrid y sus aficionados, que la Champions League, máximo premio para los merengues, pasa por doblegar precisamente a ese equipo, con Haaland de ariete y Pep Guardiola como punta de lanza. Es decir, el error ha sido catastrófico y estratégicamente un desastre para el club blanco en favor del tirano de la Premier League (tres títulos consecutivos). Por eso, Florentino en su fuero interno maldice el desliz, que en suma sigue retratando a la entidad por el asunto Mbappé.

No en vano, fue por el francés que rechazaron al noruego en Chamartín y el tiempo ha dado la razón a Guardiola, eterno verdugo del Madrid -además de su pasado culé, lo fue con justicia y amplitud la temporada pasada, en semifinales de la Liga de Campeones-. El 7 del PSG sigue siendo un objetivo en la casa blanca, pero no es más que eso, una meta no conseguida, y encima el jugador de les bleus ya va por detrás del 9 del City, que quizá debió ser la prioridad de la entidad catorce veces campeona de Europa.

Las palabras del mejor goleador del planeta al recibir el premio en la sede de la UEFA fueron lógicas y duelen en Concha Espina: “estoy en el equipo ideal, con Pep y todo su staff técnico, para mejorar y seguir desarrollando mi juego”. Y nadie va a poner en duda eso. Si Haaland ya era el más grande artillero del mundo, más lo es (y será) en el mejor equipo del planeta, el cual, además, tiene al mejor entrenador, como también quedó acreditado ayer en la misma gala. En suma, para Florentino este es un error de bulto, aunque lleve su enfado de puertas adentro.