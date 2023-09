Iba a ser el nuevo Carvajal y Zidane se lo cargó: fracaso de España y sorpresa final contra el Barça

En una de las peores temporadas en décadas en el Real Madrid, la 18/19, donde el conjunto blanco recibió hasta doce derrotas solo en LaLiga, una figura -junto a Vinicius y ciertos destellos, como el de Thibaut Courtois- sacó la cara como una de las nuevas ilusiones del Santiago Bernabéu, pero el regreso urgente de Zinedine Zidane al banquillo merengue (venía de irse del club tras ganar tres Champions League consecutivas) cavó su tumba: el francés nunca lo quiso, ni consideró que pudiera ser el nuevo Dani Carvajal (canterano triunfante en el primer equipo y La Roja), por lo que este canterano blanco tuvo que irse. Ahora, tras fracasar en la Premier y España, es el sorpresón final del mercado, y su puesta de largo va contra los intereses del Barça.

Una venta millonaria que no llegará

Y metemos al Barça en este asunto con este jugador de la cantera del Madrid porque uno de los teóricos descartes de Xavi Hernández, que podía dejar dinero en caja en Barcelona a última hora, como es Marcos Alonso, no repercutirá en beneficios en can Barça, el menos como negocio con el United, ya que precisamente este jugador en su día señalado por Zizou es quien finalmente se lleva el puesto de lateral izquierdo en el Teatro de los sueños. Sí, efectivamente hablamos de Sergio Reguilón, la pieza criada en La Fábrica que supera al lateral del Barça en esta carrera -y también a Pedraza o Cucurella, otros de los pretendidos por los diablos rojos- por ser el sustituto de Luke Shaw en el carril zurdo de Old Trafford.

Nueva oportunidad

Evidentemente esta situación es inmejorable para el protagonista, un Reguilón sin sustento en su equipo, el Tottenham, y que ahora se ve como teórico titular de uno de los conjuntos punteros de la Premier League y candidato al trono de la Champions League, como es el Manchester United. Y es una sorpresa generalizada porque además de Alonso, los diablos rojos tenían una preferencia, también española, que se ha caído a última hora: Marc Cucurella.

Según The Sun, el lateral del Chelsea era la primera opción, por delante de los jugadores citados, sin embargo su fichaje se ha complicado por cuestiones financieras, lo que ha llevado a los red devils -que, tal y como os contábamos ayer, tenía complicaciones para llevarse cedidos a Alonso o Pedraza- a intentar la vía en los spurs que ha salido bien para ellos: Reguilón firma por una temporada, en calidad de cedido y ya tiene una nueva oportunidad en su carrera para intentar demostrar que vale para la causa; de lo contrario aquella decisión que en su día tomó con él Zidane seguirá viéndose en el Viejo Continente como la correcta.