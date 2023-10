Era el nuevo Dembélé de Xavi en enero y Paul Pogba dinamita su traición: 73M del as, adiós al Barça

El FC Barcelona está viviendo un calvario con las lesiones que ya le está pasando factura, quizá no en lo más crucial en lo que a fallar se refiere, como es la Champions League, pero sí en LaLiga, donde han visto como el Real Madrid les ha distanciado ya en tres puntos tras el tropiezo en Granada. Por eso, por las lesiones y la necesidad de hacer algo grande en Europa, el Barça no se cierra a nuevos fichajes y uno de los más mediáticos, el que podía ser el nuevo Dembélé en el mismo mes de enero, parece que se esfuma.

De un fracaso a una oportunidad

No sabemos muy bien en qué estaba pensando la Juventus de Turín cuando se hizo con lo servicios de Paul Pogba, pero si ya sus lesiones, habituales en el jugador, y su falta de regularidad hacían presagiar un rendimiento cuestionable del galo, su positivo ha terminado de minar su futuro en la Vecchia Signora. Aunque la Juve se quiere reponer de esta caída económica y deportiva con el jugador francés llevándose a Jadon Sancho, ese objetivo culé del mercado invernal.

Situación complicada

De sobra es sabida la malísima relación que impera entre el jugador inglés y su míster en el Manchester United, un Erik ten Hag que lo ha apartado del equipo, de ahí que los diablos rojos estén buscándole una salida en enero, una que, en principio, solo sirva de revaloración de su inversión millonaria. O lo que es los mismo, el United quiere ceder a Sancho, no venderlo, y hacer de él un crack para poder dar uso a esos 73 millones de libras esterlinas invertidos en su fichaje, y en estos momentos es la Juve quién mejor posicionado está para llevarse el préstamo.

Así lo afirma The Sun, quien interpreta como positivas las negociaciones entre los ingleses y los italianos con respecto al extremo, el cual también estaría por la labor de salir y no perder toda la temporada, como parece que ocurrirá si se queda en Old Trafford. Ahora bien, en todo este asunto hay un hilo de esperanza para el Barça y el United, y es que la mala situación deportiva del equipo británico, tanto en la Premier como en la Liga de Campeones, quizá promueva el despido del míster neerlandés, lo que cambiaría totalmente su situación en el Teatro de los sueños.