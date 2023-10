La bomba cae en Granada: el Atleti pone al Barça precio y fecha por João Félix, factible y venenoso

El empate del FC Barcelona en el tramo final ante el Granada en Los Cármenes (2-2) salva el honor y un punto de un Barcelona pobre en sus prestaciones, que se distancia del Real Madrid en la tabla y que confirma como acusa de forma severa las lesiones, sobre todo en su ritmo de juego y su velocidad y claridad en la circulación. Y eso que hay brotes verdes, como Lamine Yamal, goleador en el choque, o João Félix, con el que el equipo culé está encantado. Por eso la noticia de que el Atleti le pone al club azulgrana precio y fecha para su venta es un motivo de satisfacción en can Barça.

Decía el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que ellos están más interesados que nadie de que el portugués triunfe en Barcelona y se convierta en la estrella que apunta a ser, por tanto, el gran nivel que está mostrando el portugués en su estancia en Barcelona, por ahora en calidad de cedido, es celebrado en el Metropolitano. Y lo es hasta el punto de que ya le han fijado precio y fecha para ser vendido al rival de LaLiga EA Sports de los colchoneros.

🗣️ENRIQUE CEREZO, sobre JOAO FÉLIX: ✅"AQUÍ NO FUNCIONO; en el BARCELONA, SÍ" 👉"Es uno de los mejores jugadores de Europa" pic.twitter.com/3p9TjXrOUE

Ese precio es muy concreto y se puede hacer efectivo incluso desde el mes de enero, en el mercado de fichajes invernal: 69,3 millones de libras esterlinas, lo que supone una considerable rebaja de las pretensiones que se pensaba pediría el Atleti por él. Así lo afirma el diario AS, quien sitúa en 80 millones de euros el precio que le habría pedido el Atlético al FC Barcelona por el menino de ouro.

La diferencia entre el Atlético y Barça, by Joao Félix.



💬 "Todos sabemos su forma de jugar, todos la conocen. (...) No quiere decir que está mal cómo juega el Atleti, cada uno juega como quiere, pero me adapto mejor a cómo juega el Barcelona". pic.twitter.com/rKgoynVpLV