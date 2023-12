Europa avisa y Montjuic y el Metropolitano tiemblan: Xavi y Simeone no se vieron venir este marrón

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona van a acabar el año con ciertas dudas, que desde luego en sus respectivos casos se convierten en sospecha cuando se trata de la Champions League, donde tienen rivales complicados, especialmente los colchoneros. Es verdad que tanto los blaugranas como los rojiblancos han sido primeros de grupo, pero los segundos que les han tocado son un auténtico ‘marrón’.

Una de cal y una de arena

No lo es tanto el conjunto al que tendrá que hacer frente el Barça, un Nápoles venido a menos con respecto al de la temporada pasada, en manos de Luciano Spalletti, y cuya regularidad es más que discutible. Con todo, los inquilinos del Diego Armando Maradona tienen futbolistas de nivel, como Victor Osimhen o Khvicha Kvaratskhelia, y siempre son un adversario complicado en su estadio, donde aprieta el público y el ambiente. El problema es que los napolitanos, pese a tener a uno de los mejores goleadores de Europa, como es el nigeriano, van bastante por detrás en presupuesto, plantilla, recursos e historia con respecto a los azulgranas, por lo que una caída blaugrana no puede considerarse menos que un fracaso. Y este Barça no parece que se crezca ante la presión.

Muchísimo más complicado lo tendrá el Atlético de Madrid, cuya única ventaja ante el Inter de Milan será jugar la vuelta en Madrid. Los italianos, líderes de la Serie A y actuales finalistas de la Champions League tienen la plantilla y los recursos suficientes como para plantar cara al equipo de Simeone, que además ha sufrido de nuevo un parón en rendimiento en este tramo final de 2023. Los Lautaro Martínez, Nicoló Barella o Marcus Thuram son un arma peligrosa contra las bondades que a veces dejan entrever los madrileños, especialmente las que muestran como visitantes.

Primera prueba de altura, la Supercopa

Para evaluar el nivel y la capacidad de los pupilos de Xavi Hernández y el Cholo Simeone en el tramo inicial de 2024 será una buena piedra de toque la Supercopa de España, donde de nuevo son los rojiblancos quienes han de jugar ante el rival más duro, todo un Real Madrid, el próximo 10 de enero. El Barça se verá las caras en la otra semifinal ante Osasuna, finalista de la Copa del Rey, que los pamploneses perdieron ante los merengues.