El Barça arde desde dentro: además de Lewandowski, Deco pone a dos titulares de Xavi en el mercado

No siempre ocurre, pero a veces sucede. El mal momento deportivo del Barça está solapándose con las tensiones financieras a las que ciertos sectores ven como foco de atención con respecto a las próximas ventanas de transferencias, sobre todo en referencia a varios jugadores titulares con Xavi Hernández. Sin ir más lejos, se afirma en el entorno del Barça que el club ya no se cierra a la venta de Robert Lewandowski o Raphinha, pero la noticia no pasa por ahí, que también, sino porque a estos dos jugadores se unen otros dos.

Búsqueda de ingresos

El medio de comunicación Relevo asegura que el club busca nuevos ingresos, renovar inversores y en suma hacer ventas que oxigenen las arcas, donde se incrustarían las salidas de los jugadores nombrados, que, por su estatus y elevado sueldo, unido a su pobre rendimiento, serían vistos como grandes movimientos, pero también la venta de otros dos futbolistas a los que el Barça ya no declararía como intocables.

Y estos dos jugadores son Jules Koundé y Andreas Christensen, según el diario Goal. Al respecto, se apunta que para el FC Barcelona resultan insuficientes los 103 millones de euros recaudados por las ventas de jugadores como Antoine Griezmann, Franck Kessié o Ousmane Dembélé, entre otros, de ahí que los futbolistas con fichas más altas sean un problema inmediato para el club.

El rendimiento y Vitor Roque

Concretamente, con Lewandowski hay un problema enorme, porque no consigue los números que siempre ha acostumbrado a hacer, es muy veterano y tiene contrato de larga duración, hasta 2026, pero es que además el polaco es ya el gran obstáculo para el crecimiento en el club del fichaje millonario de Vitor Roque, que llega en enero, siendo junto a su compatriota Endrick, el futuro de Brasil. Y como él, apunta Goal, los sueldos y el rendimiento del jugador danés y el francés son vistos como problemas que hay que eliminar.