Europa envidia a Florentino: único capaz de superar a CR7 y Messi y en enero está a tiro del Madrid

El Real Madrid tiene ante sí la posibilidad de cerrar en enero el acuerdo que dejaría en la plantilla merengue al único jugador que ha sido capaz de tumbar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi en plenitud en la lucha por el Balón de Oro, un futbolista único y que por su edad y tiempo de juego esta temporada está mirando de reojo la millonada que le ofrecen desde Arabia Saudí, una que, parece, y pese a todo, rechazará.

Decía recientemente Álvaro Benito, comentarista de fútbol y exjugador del Real Madrid, que para él de cara al Clásico la pareja de mediocampistas del Real Madrid está clara: Toni Kroos y Luka Modric. Para él, los blancos no tienen nada mejor. Lo del alemán viene siendo más o menos habitual en los onces del míster italiano, pero es con el croata donde existe esa disfunción entre la cual el fútbol árabe quiere pescar: el 10 no está contento con su rol ni sus minutos, y no lo oculta.

Llegado este punto -más cuando el Madrid de Carletto ni juega bien ni domina y no solo eso, le cuesta marcar goles-, la pregunta y el reto en Chamartín está claro: ¿Cómo conseguir que un futbolista de 38 años, que acaba contrato en junio y no seguirá rechace una oferta estratosférica por unos minutos en la élite que no está teniendo? Los últimos informes aseguran que el club tiene casi convencido de Modric de su continuidad en enero, aunque la sombra de una marcha prematura existe si su situación no cambia, por ejemplo, ganando minutos hoy en la Champions (frente al Braga).

Y con Modric no hablamos de un jugador menor, sino de un gigante de enormes proporciones en el balompié, todavía capacitado para ser determinante en momentos exactos de la temporada, de modo que el reto se lo lanza el jugador al club y este, que lo recoge, se lo envía a un míster transalpino que no le encuentra acomodo y minutos. Ahora bien, en plena jornada de Champions League, el resto de grandes equipos no lo dudan: sienten envidia sana por el club que dirige Florentino Pérez; al fin y al cabo, pocos clubs pueden decidir si quedarse o no con un futbolista que doblegó a CR7 y Messi en plenas condiciones, allá por el año 2018.