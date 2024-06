Florentino golpea Argentina y la Eurocopa, desechó 3 planes B a Mbappé: galácticos e informes duros

Ha trascendido el plan B que tenían elaborado ciertas voces importantes en el seno del Real Madrid para presentar a Florentino Pérez si lo de Kylian Mbappé no salía para adelante. Es cierto que esta vez el mandatario tenía bien atado al francés, pero era mejor tener una alternativa lista por si acaso. Y en esta lista, más allá de Erling Haaland y Harry Kane, que no eran opciones para esta campaña 24/25, aparecen tres nombres tops… y sus informes de competencias desfavorables.

El plan A era el único

Como decimos, sabe el Madrid, y también su presidente, que lo de Haaland y el City será un matrimonio irrompible hasta al menos el verano de 2025, de modo que esa vía, incluso si Mbappé se caía, no iba a ser explorada. Tampoco haría esfuerzo alguno el club blanco por Harry Kane, un jugador que gustaba mucho a Carlo Ancelotti pero cuya edad impedía mantener la política de fichajes blanca. Y después, pese a los tres grandes nombres que se presentaron, no hubo alternativa.

Dicho de otra forma, para el mandatario, incluso viendo estas tres posibilidades que quizá sacudan Argentina y la Eurocopa, decidió que o era el francés o el trío que ya posee el Madrid, el formado por Vini, Bellingham y Rodrygo Goes; es decir, los 3 galácticos no iban a mejorar lo presente y no contaban con el beneplácito del mandatario.

Goleadores que no convencen

Y no hablamos de tres nombres cualesquiera, el Madrid habría rechazado hacer ofertas por tres de los puntas, curiosamente de la Serie A, que más pretendidos están en este mercado de fichajes, como son Victor Osimhen, Rafael Leão y Lautaro Martínez. A juicio de Florentino, ninguno daba el nivel para quitarle el puesto a su actual tridente (antes de Mbappé).

Para la entidad de Chamartín, Osimhen no tiene las cualidades, más allá del gol, que se necesitan para ser un súper delantero de la máxima movilidad, asociación y capacidad de desborde, porque el Madrid no buscaba solo un 9, sino un nueve que haga también de diez; en el caso de Leão, se cree que carece de regularidad y dígitos de crack absoluto. Por último, Lautaro, que si sería un híbrido entre ambos y era el que más gustaba, a juicio de Florentino no supera a Rodrygo. De modo que el paso hacia ellos, para los merengues no merecía la pena.