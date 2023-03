Florentino Pérez lo hace otra vez, con Alaba y con CR7: otro rival del Barça y de Ten Hag lo imita

Dicen que el Madrid tiene un vínculo especial con la Champions League (antigua Copa de Europa) y el hecho de que esté con un pie en cuartos de final, otra vez, y que sea el actual campeón, amén de sus catorce títulos, lo corrobora. El mismo Florentino Pérez confía en la machada una vez más, esa que ha logrado con David Alaba o con Cristiano Ronaldo, no son los jugadores, es el escudo. Pero no es el único, otro rival del Barça y de Erik ten Hag y el United, en este caso en la Europa League, también apela a esa magia que solo tienen unos pocos.

Poco fiables… en LaLiga

El Real Madrid no está siendo un equipo fiable al nivel que exige la regularidad de LaLiga. Tiene números similares a los de la temporada pasada, donde en todo el campeonato perdieron en 4 ocasiones y tuvieron 11 tropiezos; en esta lleva 7 tropiezos y 2 derrotas, sin embargo el Barça no es el mismo, en un rival muy exigente que pide más al Madrid, tanto que quizá no le de a los blancos. Y es que los merengues son buenos en la eliminatoria, en la electricidad, más concretamente la europea, donde la presión es especial. Ahí son el equipo, de lejos, más fiable.

Otro caso

Y si el Madrid está siendo poco fiable en el Campeonato Nacional de Liga, imagínense lo que podemos decir del Sevilla, ese otro rival en España del Barça que desafía la lógica en donde es un Madrid, en la Europa League. Los de Sampaoli, que están a un paso del descenso en LaLiga, no ganaron con brillantez en la competición europea de plata, pero a diferencia del Barça, del Betis o de la Real Sociedad, ganaron, como suelen hacer en su competición. En esta ocasión al Fenerbahçe (2-0).

En lo que a respeto se refiere, en Europa madridistas e hispalenses se lo han ganado. Lo sabrá bien el United, que ya perdió ante un rival español supuestamente de menor entidad hace dos campañas, como fue el Villarreal. El Sevilla, como el Madrid en Champions, suele dar la cara cuando sale a su competición, esa que ha ganado más que nadie.

Estos dos rara avis de Europa generan tanto respeto en el Viejo Continente como parece que se lo han perdido en casa, pero ambos avisan, una cosa no quita la otra. No sería la primera vez.