Xavi teme la reacción: Pedri y Dembélé fuera y el peligro existe, ojo al Clásico ¿Y esta sorpresa?

El Real Madrid ya no puede ganar LaLiga, ha de darle una opción el Barcelona. Con 9 puntos de ventaja y 14 partidos por disputarse, la diferencia es lo suficientemente abultada como para resultar insalvable, máxime si el Madrid avanza, como parece, en Champions League, lo que le supondrá un esfuerzo extra. Ahora bien, Xavi no quiere confianzas, más ante una visita tan compleja como la de este domingo y con el Clásico en el horizonte.

Sin Pedri y sin Dembélé

San Mamés encierra siempre alguna que otra sorpresa desagradable para el Barcelona si el equipo catalán lo permite, lo que puede ser un reflejo de LaLiga, y tras haber caído en Champions League y de la Europa League, Xavi no puede permitirse ceder en ninguno de los tres trofeos españoles -el campeonato doméstico, la Copa del Rey y la Supercopa, que ya ha logrado-, aunque sobre todo espera no tener sobresaltos. Teniendo en cuenta la vista a La Catedral (21.00, hora española. Mañana) en ausencia del motor de creación del equipo, Pedri, y el hombre más desequilibrante, Dembélé, estar alera este fin de semana no está de más.

6 puntos y un susto enorme

A veces hay que imaginar el peor escenario para evitar una relajación y Xavi, que sabe de esto, advierte que el partido ante el Athletic Club de Bilbao es esencial para no dar esperanzas al Madrid, siempre un adversario peligroso cuando se le deja vivo. Porque si 9 puntos es un mundo, imagínense si un tropiezo en Bilbao y en el Clásico puede llevar esa diferencia hasta los 3 o 4 puntos, si hay un empate este domingo y se pierde el partido ante el Madrid, todo girará de forma dramática. Ni que decir tiene que si caen frente al Athletic, con el Clásico a la vuelta de la esquina, y el Madrid logra llegar al cara a cara con 6 de desventaja, el partido del Camp Nou puede ser una trampa.

La medida tomada

Por otro lado, lo que ha conseguido Xavi con Ancelotti es anularlo, le tiene tomada la medida habiéndole ganado dos de los tres enfrentamientos de esta temporada, que además han costado un título y han sido los dos últimos, y el míster culé espera que esa medida al menos no mengue. Pues bien, Bilbao es el primer paso para ir tumbando las esperanzas del Real Madrid; ganando en La Catedral, el Clásico y LaLiga tendrán solo dos colores, el azul y grana.