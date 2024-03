Florentino Pérez tiene vía libre para el relevo de Ancelotti: Xabi Alonso pasa de Bayern y Liverpool

Con el baile de entrenadores que habrá en este próximo mercado de verano, el nombre de Xabi Alonso ha sido uno de los más sonados para suceder a Jürgen Klopp o a Thomas Tuchel en los banquillos de Liverpool y Bayern de Múnich. El tolosarra está viviendo una temporada de ensueño en el Bayer Leverkusen, donde apunta a ganar la Bundesliga con un año histórico donde no conoce la derrota.

🚨🔴 Xabi Alonso, expected to continue at Bayer Leverkusen for one more season.



No formal communication to club yet but clear plan, as @_pauljoyce reports.



❗️ In 2025, release clause into his contract will become active.



Xabi will make and announce his final decision soon. pic.twitter.com/P34R46v9EW