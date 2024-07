Giro en el fichaje de Leny Yoro: 33,9M y Florentino juega la carta que destruye a PSG y Liverpool

Leny Yoro podría ser el tercer gran fichaje de la temporada para el Real Madrid tras incorporar los blancos a Endrick y Kylian Mbappé, dos atacantes. El zaguero del Lille, fuertemente relacionado a lo largo de la temporada 23/24 con el club propietario del Santiago Bernabéu, también estaba en la agenda de equipos como el Chelsea, el Paris Saint-Germain y sobre todo un Liverpool que lo veía como recambio perfecto para una posible marcha a Arabia Saudí de Virgil van Dijk, sin embargo se ha producido un cambio radical que lo acerca más al conjunto de Concha Espina.

‘The Athletic’ pone punto y final a la lucha ‘red’

De alguna forma, el futuro de Leny Yoro se ha visto desde tres frentes en lo que respecta a este mercado de fichajes. Por ejemplo, la posibilidad de que se quedara una temporada más en la Ligue 1 para ver finalizar su contrato no está aún descartada, no obstante es la que menos gusta al jugador y a su club, el cual prefiere venderlo a un precio menor al de su tasación debido a que acaba contrato en 2025. Por otro lado, ya hemos apuntado que el Liverpool, que vive en plenitud de facultades económicas, lo ve como recambio de Van Dijk y apostaría incluso más fuerte que el Madrid por él, pero The Athletic ha dado con la clave.

El conocido mass media asegura ahora que en Anfield dan por perdido al central francés y no solo eso, asegura el medio que en el gigante inglés lo ven jugando en el Real Madrid la temporada que viene, lo cual viene a refrendar las informaciones que apuntaban a que el futbolista habría declinado el resto de propuestas con tal de vestirse de blanco y, por ende, que el Lille cada vez estaría más acorralado sobre los 33,9 millones de libras que ofrece el Madrid por él, unos 40 millones de euros.

Nacho, clave

El Madrid en un inicio prefería guardar ese dinero y no gastar más ante el desembolso por Endrick y Mbappé, esperando fichar a Yoro gratis en 2025, sin embargo la negativa de Nacho a renovar y el estado físico de David Alaba han precipitado que finalmente sí se haga esa propuesta de 40M, que si bien es cierto que se aleja de los 60 kilos que piden los franceses, también, ante la situación del joven jugador señalada anteriormente, poco menos que obliga a negociar al Lille.