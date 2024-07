Ni Carletto ni Flick, el recambio de Kroos y Busquets elige a Guardiola ¿Cómo se gana al City ahora?

Es un asunto de rabiosa actualidad en el seno de la Alemania que disputará contra España la mejor eliminatoria de cuartos de final de la presente Eurocopa (viernes 5, 18,.00, hora española), pero sobre todo en el Bayern y el mercado que del cuadro bávaro salga, básicamente porque es un jugador capital para el club alemán y la Mannschaft. Su marcha, en ocasiones telegrafiada, ahora toma forma y no pinta bien ni para el Barça ni para el Real Madrid.

Dos de dos, la certeza crece

Dos de los periódicos de referencia en la Premier League, como son The Mirror y Daily Star, coinciden en la decisión de Joshua Kimmich, esa estrella del Allianz Arena de la que hablamos, de marcharse del equipo germano este verano. Y no solo eso, los dos mass media aseguran que el jugador ya habría elegido su destino, que no sería ni el FC Barcelona, donde se le ha pretendido como recambio de un Sergio Busquets que ha dejado un hueco enorme, ni el Real Madrid, donde su nombre saltó a la palestra una vez Toni Kroos confirmó que se retiraba de la práctica del fútbol. No, su destino sería el Etihad Stadium.

Con multitud de títulos ganados, entre ellos todos los posibles para el cuadro de la Bundesliga, 390 apariciones con la elástica muniquesa a lo largo de nueve temporadas y 42 goles anotados por 104 asistencias, el de Rottweil estaría ‘como loco’ por ponerse de nuevo a las órdenes de Pep Guardiola en su mega proyecto con los citizens, uno que verá su ocaso, al menos con el de Sampedor como organizador de orquesta, precisamente en 2025, que es cuando el míster catalán acaba contrato. Pero eso a Kimmich no le importa, a sus 29 años (que serán 30 en febrero de 2025) quiere jugar para Pep y hacerlo de mediocentro (últimamente lo hace de lateral), y, además, sabe que el poderío económico del City hará que se mantenga en la cima durante los próximos años.

En eso, en su contrato, coincide Guardiola con Kimmich (en 2025 acaba contrato), lo cual es un motivo más que suficiente para dar mucha fiabilidad a este objetivo del gigante inglés, toda vez que el Bayern se va a ver obligado a negociar su marcha, seguramente a la baja, para que no se vaya gratis dentro de unos meses. Rotas las relaciones del crack con la cúpula del club de Baviera, la salida es lo que desean City, Guardiola y Kimmich, y con eso basta para tumbar al Bayern y de paso a Barça y Madrid.