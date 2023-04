Guardiola activó tras el Bayern la fórmula anti-Madrid: Ancelotti, Haaland y se encuentra con esto

Si hemos de fijarnos en las estadísticas, estas poco menos que no arrojan nada de luz acerca del destino de la eliminatoria estrella de esta Champions League, con permiso del Derby della Madonnina del Inter de Milan y el AC Milan, entre Manchester City y Real Madrid. Pep Guardiola activó, tras confirmar su pase ante el Bayern de Múnich, el efecto Real Madrid en sus jugadores, promoviendo el afán de venganza por lo sucedido la temporada pasada, pero pese a Erling Haaland, Carlo Ancelotti sigue siendo un problema y los precedentes no ayudan.

Poca historia

El equipo skyblue es un grande moderno, muy moderno, de ayer, como quien dice, y eso hace que el Real Madrid, quien tiene el contexto no solo más extenso sino más exitoso en la Champions League (difunta Copa de Europa) no tenga excesivos precedentes contra la entidad de Etihad Stadium y los que tiene no son referentes ni para Pep Guardiola ni para Carlo Ancelotti; eso sí, con estos colores Carletto le gana la mano a Pep por un gol, venido todo de la eliminatoria de la campaña 21/22 (6-5 en el cómputo general)

Es verdad que el City esta vez cuenta con Erling Haaland y ese es un hándicap a tener en cuenta, como la ausencia del que podía ser su antídoto, Eder Militao, que no estará en la ida en el Santiago Bernabéu, pero lo cierto es que, a golpes por jugadores, el tridente blanco puede plantar cara al gigante escandinavo. Haaland ha hecho 12 goles y ha dado 1 asistencia en esta edición; la tripleta Rodrygo, Vinicius y Benzema ha marcado 15 goles, dando 8 asistencias. Si al noruego le ponemos a sus dos compañeros de tridente al lado, como son Bernardo Silva y Jack Grealish, nos sale un incremento de otro gol y 2 asistencias; es decir, el tridente blanco asiste y marca más que el citizen. ¿Y qué tal si nos vamos a la historia? No nos dice gran cosa: tres victorias para cada uno y dos empates. Igualdad total.

Intercambio de golpes

Todo hace indicar que la eliminatoria se verá decidida por el intercambio continuo de golpes de dos equipos eléctricos. Ni City ni Madrid renuncian a dominar los partidos, los dos disputan la posesión en cada partido de alto grado, sin embargo basan sus grandes argumentos en los golpes a la contra, sin sentirse excesivamente molestos ante posesiones rivales lejos de su portería: su método, correr con espacios de forma certera y desfigurar defensas en repliegue. De ahí que la precisión en la salida de balón de los hombres de atrás de sendos equipos tras la presión del adversario vaya a ser clave, como las pérdidas en la medular; sobre ello, la baja de Militao resta opciones al Madrid, pero, por el contrario, la medular blanca es más talentosa y experimentada: por todo, volvemos al origen en las líneas finales: el City-Madrid, a priori, es una eliminatoria igualada, como la historia de sus cara a cara.