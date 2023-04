Guardiola eufórico, cuchillo al corazón del vestuario del Real Madrid: 50M lo van a cambian todo

La noticia ha caído con todo el peso de la gravedad sobre el vestuario del Madrid antes de su eliminatoria con el Manchester City que comanda Pep Guardiola, en semifinales de la Champions League, y antes, también, de la final de la Copa del Rey frete a Osasuna; es más, ha sacudido sus cimientos en la previa del duelo liguero ante el Celta de Vigo y lo ha hecho porque puede cambiarlo todo. Arabia Saudí, que ya trató de tentar a Benzema, con el que el Madrid tiene un acuerdo, ahora se quiere llevar a una leyenda viva, una insustituible hoy por hoy.

Luka Modric ya sabe que, aunque no tenga contrato más allá de junio con el Madrid, aunque no haya pasado de acordar su renovación una temporada más en Chamartín, hay otro equipo que no solo lo quiere sino que le oferta un pago por más del doble de lo que puede darle el Madrid y durante dos temporadas, una más de la que le ofrecerían en Concha Espina. Con su palmarés y su edad, esta oferta no puede ser tomada a la liguera y en Madrid hay quien se teme lo peor.

Kroos y Benzema ya han certificado que estarán en la 23/24, pero de esta generación de oro es Modric el más veterano y el que menos había preocupado al club blanco con su continuidad, sin embargo el jugador ha llegado con la oferta al Santiago Bernabéu, no para presionar, sino simplemente para dejar constancia de que le quieren pagar 25 millones de euros netos por temporada en un acuerdo que le llevaría a cobrar 50 millones limpios en dos años.

Sería en la liga en la que juega, por ahora, su excompañero Cristiano Roanldo y como ocurre con Leo Messi y Karim Benzema, la oferta, cuando menos, se está pensando en el entorno del crack. Al respecto, todo hacia indicar que el Madrid se tranquilizaba con el asunto Jude Bellingham renovando a Kroos, ya que, con el alemán y el croata, más Valverde, Tchouameni y Camavinga, además de Ceballos, el club blanco tenía las espaldas cubiertas por si el inglés -o Gabri Veiga- fallaba; ahora, la posible marcha de Modric lo cambiaría todo. Para Guardiola, que mira desde lejos su eliminatoria con el Madrid, cualquier foco de distracción en la casa blanca es música para sus oídos. Primero fue Casemiro y ahora puede ser Modric, quien sabe si la mejor generación de la historia de la Champions se empieza a evaporar.