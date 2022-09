Benzema 'KO': Mariano no cuenta, 3 opciones top para sustituir al '9'

El Real Madrid se volvió de Glasgow con la primera victoria de la temporada en la Champions League bajo el brazo tras vencer 0-3 al Celtic, pero también con una mala noticia muy preocupante que mantenía en vilo a todos los aficionados del Real Madrid. Corría el minuto 20 de la primera parte y Benzema se echa la mano a la rodilla con síntomas de molestia y dolor que trató, en un primer momento, de recuperarse él solo en el campo, pero tras varias carreras se echaba al suelo y Carlo Ancelotti tuvo que sustituirle por Eden Hazard, el cual realizó un partido extraordinario, y todas las alarmas comenzaron a sonar en el ‘staff’ del conjunto blanco.

Y es que ya lo dijo Carlo Ancelotti justo antes de finalizar el mercado de fichajes cuando ya conocía los planes de Florentino Pérez no de reforzar más la plantilla este verano:” como Benzema se constipe…”, y así ha sucedido este martes. Benzema se echó la mano a la rodilla y los corazones de todos los madridistas dieron un vuelvo. Sin el ‘9’ en el campo todo es más difícil, y dadas las caras de preocupación con que el francés salía del campo, los pronósticos no eran muy tranquilizares, pero al final, y tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club blanco, el problema no será para tanto y todo quedará en un susto.

Karim Benzema estará de baja diez días y se perderá los partidos ante el Mallorca, la visita del RB. Leipzig, el derbi ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano y el parón de selecciones con Francia, se espera que el galo esté de vuelta para el partido ante el Osasuna. Él delantero sufre una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho que le tendrá apartado de los terrenos de juego varios días y ahora Carlo Ancelotti tendrá que buscar una solución para sustituir al ‘9’ durante dichos encuentros, y el italiano tiene 3 posibles soluciones y ninguna de ellas es Mariano, ya que, el italiano ya ha dejado claro que no cuenta con él.

La primera de ellas es la ya utilizada por Ancelotti cuando Benzema se lesiono en el Celtic Parl, Eden Hazard. El belga, aunque comenzó algo frio, realizó un partido sobresaliente con varias jugadas de peligro, juego combinativo, velocidad, visión de juego y además, ya lo avisó Ancelotti durante el mes de agosto asegurando que el belga podría jugar de ‘9’. El ex del Chelsea tiene ante sí una oportunidad de oro para cumplir con lo que prometió a los aficionados blancos en la celebración de la Liga:” este año veréis al mejor Hazard”. Su gol ante el Celtic de Glasgow puede ser un punto de inflexión y con casi toda probabilidad él será quien salga de inicio ante el Mallorca, pero por si Ancelotti cambia de opinión tiene otras dos opciones top para sustituir a Benzema.

Tanto Rodrygo como Asensio pueden actuar de falso 9 cambiando constantemente la posición con Vinicius y Valverde dando mucha movilidad al ataque blanco. Rodrygo ya ha demostrado que tiene mucho gol y en alguna ocasión ya ha ocupado esa posición esta temporada. Tanto el brasileño como el balear tiene gran juego asociativo y gran disparo desde fuera del área. Sería una gran solución para estos partidos en los que Benzema estará de baja, aunque, como ya se ha señalado, el favorito es Hazard. Ancelotti decide, pero todas las opciones son buenas, además todas ellas contarán con la ayuda de vinicius Jr y Valverde en las bandas.