Elegido antes de Camavinga y Tchouameni por Casemiro, amigo de De Jong y Ten Hag lo traiciona

La falta de minutos, la ausencia de confianza y la pérdida del rictus competitivo hacen mella en todo jugador e incluso a los más grandes puede destruirlos. Eso es lo que le está ocurriendo a un jugador que estuvo vestido de blanco a falta de la firma, iba a llegar al Santiago Bernabéu como el recambio de futuro de Carlos Henrique Casemiro y ahora, aun siendo compañero del brasileño en el Teatro de los sueños, es traicionado de nuevo por Erik ten Hag como Jadon Sancho.

Una millonada y hasta su gran valedor se lo carga

Erik ten Hag vivió en el Ajax de Ámsterdam durante la campaña 18/19 un sueño que terminó de forma abrupta, pero dejó huella en el cuatro veces campeón de Europa: por segundos no estuvieron en la final de la Champions League tras eliminar a Real Madrid y Juventus de Turín. De esa generación había tres nombres que marcaban el paso: uno, De Ligt, que juega y es importante en el Bayern (aunque se ha lesionado de gravedad); otro, Frenkie de Jong es una de las estrellas del FC Barcelona, y el tercero es el jugador del que hablamos, un Donny Van de Beek que se ha perdido en los diablos rojos y nadie lo encuentra.

Y es que en Old Trafford de un tiempo extenso a esta parte, lo que viene siendo una década, son especialistas en destrozar grandes jugadores, hay ejemplos de todos los colores, pero el caso del neerlandés es paradigmático pues desde que se vistió la casaca de los diablos rojos desapareció, y ahora, en su cuarta temporada en Old Trafford, cuando parecía que el entrenador que lo hizo brillar en la capital Orange iba a confiar en él, se vuelve a disolver.

Es verdad que las lesiones han lastrado los últimos tiempos del jugador de los Países Bajos, pero también es cierto que solo ha jugado 2 minutos en la Premier League y Ten Hag no le da cancha. Ninguna, y eso que se ha confirmado que Casemiro no estará hasta Navidad con su equipos. Por eso, una vez más, parece que puede ser carne de mercado de fichajes como otros enormes jugadores que se han disuelto dentro de los muros de Old Trafford, léase el asunto Jadon Sancho. Su caso, el del jugador de Nijkerkerveen, es verdaderamente triste aunque hay varios equipos que aún confían en sus posibilidades, así que puede ser uno de los nombres de los que volveremos a oír hablar en breve.