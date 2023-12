Hasta Xabi Alonso aplaude, 'no' rotundo del mejor en su puesto: Florentino se relame, está más cerca

No es que el Real Madrid haya salido públicamente a reconocer que está tras la pista de Alphonso Davies pero de hecho lo está y eso está condicionando el día a día del lateral izquierdo, considerado por una amplia mayoría como el mejor del planeta en su puesto, y del Bayern de Múnich, su club, el cual, tras otra reunión con el jugador para que este renueve, se ha vuelto a llevar otra negativa.

La fecha clave se acerca

El problema para los muniqueses con Davies es sencillo, más allá del Madrid y de lo que deseen el futbolista y su agente, su contrato no ayuda al equipo que dirige Thomas Tuchel: Davies acaba contrato en junio de 2025 y con la amenaza de marcharse gratis juega el futbolista. Con ello, el Bayern, que no quiere lanzar ultimátums para no espantarlo ni desesperarse, sigue intentando renovarlo, por ahora sin éxito.

Reuniones infructuosas

Y es que desde Alemania se ha recalcado que recientemente el Bayern ha vuelto a intentar tentar al jugador en otra reunión y de nuevo la respuesta ha sido la misma: ‘no’. También afirman en suelo germano que esta negativa continua a renovar se debe a que Davies quiere nuevos retos fuera del Allianz Arena, pero hay quien va más allá y señalada directamente que estos pasan por el Real Madrid, que sería el culpable del lío.

Sea como fuere, Davies y sobre todo su agente no han negado que les tienta la posibilidad de jugar en el club blanco, así como el mismo equipo español no oculta que les interesa. No en vano, un rival directo del Bayern, como es Xabi Alonso, entrenador del líder de la Bundesliga, el Leverkusen, pero también favorito a ocupar el banquillo del Bernabéu en 2024, también vería con muy buenos ojos el fichaje del lateral.