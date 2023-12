Barça y Madrid iban a por él y Guardiola hace un Cancelo: Haaland puede tener otra joya a su lado

Puede que sí, puede que no, pero eso no dependerá de lo que decidan el FC Barcelona y el Real Madrid, dos de los conjuntos más poderosos que se han asomado al futuro de uno de los jugadores de moda en LaLiga EA Sports, un talento enorme, joven y de los que, por características, extremo puro por izquierda, quedan pocos en el balompié moderno y que, sin embargo, está ligado al Manchester City, y no solo eso, interesa mucho a Pep Guardiola, por lo que el frenazo con la joya es superlativo en clave azulgrana y blanca. Si el City quiere ponerle las cosas muy complicadas al Barça con João Cancelo, lo de esta perla será parecido.

Cuanto más crece día a día, más se aleja de la LaLiga

No hay duda de que el interés del Barça y el Madrid en Savinho, jugador del Girona, ha brotado de su excepcional irrupción esta temporada en LaLiga EA Sports, donde, como su equipo, el Girona, es la sorpresa de la competición. Si a eso unimos que es uno de los líderes sobre el campo del proyecto con solo 19 años, eso lo convierte en un potencial objetivo de estos y otros tantos equipos de primer orden mundial.

Potencia, desborde, llegada y gol son algunos de los aspectos que más explota la banda izquierda del Girona con este jugador que está cedido por el Troyes francés, pero cuya vinculación pertenece al City Group, por lo que el futuro del jugador se escribirá siempre atendiendo a los intereses del equipo británico, y según los informes el jugador ha sorprendido a Pep Guardiola.

Es verdad que en el equipo inglés -como sucede en Barça y Madrid- hay poco hueco y que del interés a ser uno de los escogidos hay un mundo, pero el condicionante para blaugranas y merengues es importante, tanto en términos de accesibilidad como de precio.

Jugador clave

A su corta edad, el de São Mateus es un jugador no solo titular indiscutible con Míchel sino determinante por la profundidad y posibilidades que ofrece a los rojiblancos; prueba de ello son sus números, en 15 partidos ha hecho 5 goles, dando 4 asistencias.