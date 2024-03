Indignación de Al-Khelaïfi y Dembélé, otro Neymar: Florentino lo supo ver y De la Fuente se lo carga

La sensación de rabia en París ha solido ser especialmente intensa con Neymar Júnior, ya que nunca aprovechó la calidad que tenía para dar un paso al frente y colocarse incluso como rey del fútbol. Sus ambiciones no eran tan altas. Salvando las distancias, hay una sensación similar ahora con Marco Asensio en la capital francesa, un jugador al que no le están saliendo las cosas pero cuya mala fortuna se perpetúa, algo que les suena a los hinchas merengues. Dembélé y Al-Khelaïfi, otra vez, no podrán contar con él en el partido más importante de la temporada.

Sin arrancar, sin aportar

Más allá de destellos fugaces, que son los que siempre trataban de iluminar su carrera en Madrid, Marco Asensio sigue sin aparecer en París como un recurso fiable, de los que pueden asentarse como titulares, pilares del equipo. Es más, por cada paso al frente, da el doble hacia atrás, y eso es algo que le suena y mucho al seguidor blanco, como a Florentino Pérez. Si el Madrid se negó a darle contrato de crack al balear cuando se le acababa el vínculo con la entidad de Chamartín, cosa que sí le dio el PSG, es porque en Madrid no confiaban en el jugador. Y su temporada en el PSG les da la razón.

Otra lesión

De nuevo se ha vuelto a lesionar el jugador español y lo hace a las puertas de una ventana clave antes de la Eurocopa, a la que probablemente no irá por su falta de continuidad, y no lo hará justo cuando más aprieta Brahim Díaz, que puede convertirse en su recambio en La Roja. Además de él, jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams o Dani Olmo le van quitando papeletas, esas que su irregular temporada ya le iba restando. De momento el jugador insular no estará en la convocatoria del PSG ante la Real Sociedad para el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League por unas molestias en el isquiotibial derecho. Es decir, nueva lesión, nuevo paso atrás.

Es verdad que, salvo catástrofe, el equipo de Luis Enrique tiene todo en su mano para confirmar su estancia en cuartos de final desde suelo español, pero lo cierto es que si consiguen llegar a esa ronda no será por la aportación de Asensio, que se ha perdido importantes fases de la temporada. Ahora, a las puertas de otra convocatoria de España y con la Champions a la vuelta de la esquina, Asensio se vuelve a caer. Criticado como Ousmane Dembélé, otro de los fichajes de esta temporada -este, venido del Barça- el español ha aportado muchísimo menos que el francés y es algo que ya le recuerdan a Nasser Al-Khelaïfi.