Mourinho y CR7 se ríen de Lewandowski y el Barça: consolación trampa

En ligas poderosas como la española o la italiana, también la alemana o la inglesa, caer de los octavos de final para equipos de primer orden mundial, como el FC Barcelona o la Juventus de Turín, no solo es un plato agrio, aceptado de mal gusto, sino que supone pérdidas económicas enormes y arriesgarse a que otros ilustres metidos en la misma pelea pinten aún más la cara a proyectos tocados de muerte. Por eso Lewandowski y Pogba miran las amenazas que suponen Mourinho y CR7.

En la Champions League todo puede pasar, de ahí que sea la competición más complicada del mundo; un mal día, un desliz o una expulsión y en las rondas eliminatorias te vas a la calle, lo que no es asumible por la masa social de los equipos grandes de Europa es no llegar a esos octavos de final, ya que en una liguilla tener un desliz no condena, sino varios, como ha ocurrido en el caso del Barça, donde aparecen otros síntomas más preocupantes. Y estos puede resurgir en una competición, al Europa League, donde el margen es mucho más estrecho.

Dicho de otra manera, si llevarse la Liga de Campeones nunca puede ser una imposición, ya que están los mejores del mundo y solo puede ganar uno, en la Europa League estos proyectos faraónicos sí están obligados a llegar hasta el último escalón. Lo sabe bien el Barça, que perdió en la pasada edición antes de tiempo ante el Eintracht de Frankfurt. Esta vez equipos como la AS Roma de José Mourinho o el Manchester United de Cristiano Ronaldo están en la pelea. Y no son los únicos capaces de envenenar la consolación al Barça o la Juve.

Los italianos o los red devils ya están en la EL, pero ahora caerán a ella equipos venidos de la Champions League como el Ajax de Ámsterdam o incluso el Atlético de Madrid. Además de ello, hay otros asentados en la Europa League, como el Arsenal de Mikel Arteta- recordemos, líder de la Premier League-, que pueden poner en serios apuros las aspiraciones de Barça y Juve. Y aquí no hay red, si culés o juventinos se la pegan antes de tiempo no estará justificado de ninguna manera: lo que era necesidad ahora se convierte en obligación.