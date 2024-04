João Félix ilumina a Deco pero Mendes desilusiona a Laporta y Gundogan: Yamal, el as y 3 condiciones

Justo al calor del partido de cuartos de final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, una eliminatoria clave para sendos clubs debido a sus últimos traspiés en la competición, habló João Félix alto y claro acerca del fichaje soñador por Deco y el Barça, que no es otro que Bernardo Silva, pero también de su futuro y aunque sus palabras han ilusionado a más de uno en can Barça, Jorge Mendes y Joan Laporta saben que hay tres obstáculos gigantescos para que tales cosas se puedan dar.

Un sueño que incluso el jugador ansía, pero es cuestión de dinero

Ya os hemos contado en Don Balón que Bernardo Silva quiere cambiar de aires, se quiere marchar, pero si bien le gusta el Barça, algo que nunca ha negado el portugués, hay un primer obstáculo para ficharlo que el Barça no está en disposición de superar: el dinero. El City, que dejará marchar a Silva si este quiere irse, quiere una compensación por tamaña pérdida, una que hace menos de un año estipuló en 80 millones de euros, una cantidad que pueden pagar varios clubs en Europa, no digamos ya en Arabia, pero el Barça no es uno de ellos.

João habló con Catalunya Rádio y dijo que había hablado con el jugador del City, que si lo ficha el Barça pediría una comisión por todo lo que ha hecho en esa dirección y que, “yo creo que sí, creo que le he convencido, pero ahora no creo que dependa de él”. Y efectivamente así es, como decimos el City accederá a venderlo, pero nunca por menos de 60 o más bien 70 millones de euros; es decir, para el Barça, muy difícil. Y encima Jorge Mendes, agente e intermediario entre los dos cracks lusos y el Barça, plantea más problemas, y no son precisamente las comisiones, que irían a mayores, sino que tienen que ver precisamente con João, con Gavi, Pedri y sobre todo Lamine Yamal y Raphinha, todos ellos jugadores que chocarían con Bernardo y que el Barça o no quiere vender o tiene complicadísimo hacerlo. Para el amigo y excompañero de Silva en el City, Ilkay Gundogan, tenerlo a su lado sería un sueño pero es muy complicado que el Barça supere estas barreras.

El Atleti y su díscolo jugador

João también comentó su situación, de la que dijo sobre el Atleti que “vamos a ver si me lo ponen fácil. Por Cerezo, creo que sí porque es un tío fantástico, espectacular”. Y aunque hay sentido afecto en estas palabras, estamos en lo mismo, los rojiblancos sí quieren quitarse de encima al menino de ouro, pero no van a regalarlo, y eso para ellos es venderlo por menos de 50 millones. Es decir, más golpe de realidad para el Barça.

Es lo que hay, y Laporta, Mendes y Gundogan lo saben.