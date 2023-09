Iba a ser el rival de la década de Mbappé pero el socio de Kane traiciona al Bayern para fulminarlo

Uno de los gigantes con pies de barro que peor pinta tiene en este arranque de temporada es el Manchester United, al que los problemas internos y los malos resultados están tratando con dureza. Una vez más. Uno de esos problemas lo representa el jugador llamado a ser la competencia directa de Kylian Mbappé por la primacía mundial desde su explosión en Alemania, que fue un fichaje millonario de los red devils (85M) y al que el club inglés le ha buscado un sustituto en el Bayern de Múnich de Harry Kane.

Lógicamente hablamos de Jadon Sancho, ese jugador inglés que deslumbró en la Bundesliga, sonó para Barça, Madrid, PSG y un sinfín de equipos más y que finalmente llegó con el cartel de estrella a Old Trafford donde ha pasado de la desilusión a estrellarse, para finalmente estar en la rampa de salida en estos momentos. De hecho, el equipo lo ha apartado, como sucede con Antony, y es foco de uno de los grandes líos que dificultan el día a día del entrenador de los diablos rojos, Erik ten Hag.

Una opción, ¿un intercambio?

Afirman desde Inglaterra que el equipo del Teatro de los sueños no solo quiere quitarse de encima a Sancho en el próximo mercado de fichajes invernal, sino que ya le ha buscado un recambio en nada menos que el Bayern de Múnich. Y este no es otro que Serge Gnabry, un jugador de probada eficacia por banda y que podría cumplir las veces que prometía el jugador inglés, ex del Borussia Dortmund.

Así, recapitulando, la ausencia de un protagonismo rotundo de Gnabry en el Bayern y la necesidad de vender a Sancho en el United, unido al interés de los red devils en el alemán hacen que la posibilidad de intercambiar jugadores sea posible, pero incluso los de Old Trafford podrían tratar de presentar una oferta por el futbolista germano, que en este caso podría rondar los 60 millones de euros, dejando eso sí a Sancho fuera en el próximo mercado de fichaje invernal.