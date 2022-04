La Champions y su trono: rey, aspirantes y varios sueños por hacer

Curiosamente esta vez, quizá como sucedió en la pasada edición de la Liga de Campeones, uno de los equipos que tiene un sueño aún por hacer en la mejor competición de clubs del mundo, como es el Manchester City, parta como favorito al trono. Sin embargo ganar esta competición es complicado y lo es más, parece, para aquellos que nunca han roto el hielo, y si no que se lo digan al Atlético de Madrid y el mismo equipo skyblue, subcampeones de la competición.

Si miramos a la historia, que tiene su peso en estos cuartos de final, el Real Madrid, quizá sin merecimiento, vuelve a estar ahí por ella, y mientras esté vivo en ‘su trofeo’, ya se sabe… sigue siendo el rey. Con trece títulos, los blancos aspiran al más difícil todavía, lograr el decimocuarto cuando todo está en contra. No es la primera vez que lo hacen. Enfrente está el vigente campeón, el Chelsea, que pese a no llegar en su mejor momento parece más equipo que el Madrid y parte como virtual favorito en esta eliminatoria que arranca mañana en Stamford Bridge.

Mucho más de cara aún lo tienen el Liverpool y el Bayern en sus respectivos duelos ante el Benfica y el Villarreal. Los de Jürgen Klopp y los de Julian Nagelsmann se unen al equipo de Pep Guardiola como teóricos aspirante sólidos al cetro, pero mientras el City tiene un duro hueso en otro subcampeón, el Atlético del Cholo Simeone, los reds y los muniqueses son superiores a lusos y españoles, aunque, como suele decirse, el favoritismo hay que ganárselo. Los ingleses lo harán hoy; los alemanes, mañana, ambos, todos, a las 21.00, horas.

Quizá la eliminatoria con más trampa sea precisamente la del equipo de Etihad Stadium, que hoy puede ver tanto al City coronarse con su juego sobre un futbol sólido y defensivo de un equipo al alza como es el colchonero o, por el contrario, sembrar de dudas al líder de la Premier League ante un rival incómodo, que puede ser letal a la contra. Siendo finalista en la 20/21 y tan convincente esta temporada, una caída en cuartos sería una debacle en Mánchester.

En definitiva, el rey, el Madrid, no parte con muchas papeletas para estar en semifinales; las que sí tienen los aspirantes a recortarle a los blancos algo de la distancia histórica que llevan a todos los demás, el Liverpool, el Bayern -ambos con seis títulos en su palmarés- y el campeón vigente, el Chelsea. Benfica, Villarreal y Atleti no tienen nada que perder y el favorito, el City, que nunca ha ganado, tiene toda la presión por la necesidad de conquistar por primera vez el trono siendo, como es, el equipo más capaz en lo que va de temporada. Con eso, no obstante, nunca ha bastado.