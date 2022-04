José Mourinho desesperado con su estrella: Arsenal y Chelsea atentos

La Roma tiene muy complicado meterse en puestos de Champions League la temporada que viene, ya que está a cinco puntos de la Juventus de Turín a falta de ocho partidos para que concluya el campeonato, sin embargo los romanistas, dirigidos por José Mourinho, son los mejores detrás de los cuatro grandes que comandan la liga, por orden: AC Milan, Nápoles, Inter de Milan y la misma Vecchia Signora. Ahora bien, ¿dónde estaría la Roma sin su estrella, Tammy Abraham?

Conviene hacerse esta pregunta desde que empiezan a llegar cantos de sirena con el jugador inglés, y el futbolista, lejos de distanciarse de ellos, se deja querer. Y estos vienen precisamente del lugar del que procede el delantero de la Roma y ex del Chelsea: Londres. Arsenal y el mismo equipo blue están tras la pista del jugador londinense tras la gran temporada que está realizado en la liga italiana, donde ha anotado en todas las competiciones 23 goles en 41 partidos.

Además, como decimos, Abraham no ayuda, ya que habló con Talk Sport habló sobre este interés gunner y de Stamford Bridge sin dejar tranquilo a los tiffosi: “Cuando veo informes que me vinculan con otros clubes me hace sentir bien. Es una sensación agradable ver tu nombre en todos los periódicos. Para mí se trata de enfocarme en hacer mi negocio aquí. Puedo seguir vinculándome con muchos clubes, pero ¿quién sabe qué me depara el futuro? Claro que crecí en Inglaterra, soy un chico de Londres. Así que tal vez algún día regrese a la Premier League para hacer ruido allí”, dijo, lo que no tranquilizará en absoluto a Mou.

Y es que tanto Mikel Arteta como Thomas Tuchel, más en el primer caso que en el segundo, andan buscando un delantero centro que sustituya a Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette, en la perspectiva del Arsenal, y a Timo Werner y veremos si a Romelu Lukaku en el segundo equipo. En cualquier caso el movimiento de regreso a la Premier no sería descabellado; no en vano el mismo Lukaku protagonizó algo parecido tras su paso por el Inter de Milan. El dinero está en Inglaterra y Abraham está en el foco. Sí, es como para estar intranquilo por parte de The Special One.