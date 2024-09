La noticia de Guardiola para olvidar a Rodri: el socio de Gündogan volverá pronto; misión Champions

Si hubo un enfrentamiento apasionante en la Premier League ese fue el de Manchester City y Arsenal, los dos llamados a ser los que volverán a definir el campeonato lucharon de poder a poder. Los 'gunners', con uno menos y la ventaja momentánea hasta las últimas instancias, no soportó el cargamontón del City y se dejó empatar. El resultado final fue un 2-2, pero con un sinsabor que Pep Guardiola sentía, no tuvo en el campo a uno de sus mejores jugadores y quien suele marcar la diferencia cuando las papas queman, Kevin de Bruyne.

El belga había salido un partido antes por una dolencia física que se convirtió tiempo después en una lesión que Guardiola tomó en consideración. Tal como se preveía, de Bruyne no fue parte del plantel que recibió al Arsenal en el Etihad Stadium, su ausencia se notó y pese al empate, Guardiola se refirió al presente del ex Wolfsburgo. Todo indica que su vuelta no está cerca de darse, aunque el español sí dio una luz de esperanza confirmando que el mediocampista polifuncional no tardará mucho en aparecer otra vez.

La lesión de Bruyne

La Champions League terminó siendo del Real Madrid la temporada pasada, Manchester City no pudo hacer nada más que conformarse con la eliminación. Guardiola, en aquel entonces, tenía a un Kevin de Bruyne dispuesto a impactar, así como en la presente edición. Sin embargo, no todo salió bien ante el Inter de Milan, el internacional con Bélgica salió lesionado en el entretiempo.

Sin el belga contra Arsenal

Todo estaba previsto para que de Bruyne no sea parte de la excursión de jugadores para recibir a Arsenal por la Premier League. Mikel Arteta vio esto como una oportunidad, aprovechando la debilidad del City. El ex Chelsea se ausentó por su falta de recuperación y por más que culminó todo en un empate, Pep confirmó a la prensa que “no creo que la lesión de Kevin de Bruyne sea muy larga”.

La esperanza de Guardiola

No hay descanso para el plantel del conjunto ‘citizen’, la Premier está a la orden del día y los siguientes retos no son nada sencillos para los de Pep Guardiola. Tomando en cuenta que de Bruyne no está cerca de volver, el técnico español dio su consentimiento que las esperanzas no están perdidas por tenerlo pronto. “No diré Watford y no lo sé para Newcastle. Pero creo que no tardará mucho”, dijo.