Pep Guardiola le quitó su estrella al Barça: ni en Manchester City fue tan feliz; cumplió su sueño

Ilkay Gündogan había llegado a Barcelona con el fin de dar muestra de su experiencia e influir con su juego según sus posibilidades, Xavi le dio el rol de titular y el alemán rápidamente se ganó no solo el puesto, también la consideración de la fanaticada. El mediocampista impactó de tal forma que todo indicaba que se quedaría muchos años tras su exitoso paso por Manchester City.

Las cosas no salieron según lo previsto para los hinchas culés y en gran parte de Gündogan, acabó su historia con el Barça y regresó al lugar en donde también fue feliz, el equipo que dirige Pep Guardiola. Si bien Dani Olmo llegó para suplirlo, el germano salió para hablar por primera vez acerca de su salida y lo que significa para él el Barcelona, un club que le dio todo y, pese a que no se quedó, su nombre aún se recuerda en Montjuic con estima.

Gündogan se siente culé

Barcelona ya asume que no tiene entre sus filas a uno de los mejores mediocampistas del mundo como lo es Gündogan. Con 33 años y mucho por recorrer, su paso por Montjuic no fue una coincidencia, tenía en claro en dónde estaba y se fue satisfecho. “No me arrepiento de haber llegado al Barça”, dijo en rueda de prensa.

Mayor que el sueño del City

El ex Borussia Dortmund regresó a Manchester para ponerse bajo las órdenes de Pep Guardiola una vez más, pero lo que vivió en Barcelona solo él puede explicarlo. No llegó a instancias finales con el club y con Flick no pudo continuar, pero no se arrepiente de nada. “Al final jugué en uno de los equipos más grandes del mundo”, específico el de raíces turcas.

El efecto Pep Guardiola

Es un hecho que el volante polifuncional logró su objetivo, y tal cual como lo expresó: “Cumplí uno de mis sueños de niño, jugar en el Barça y lucir ese escudo”. Sin embargo, el destino quiso que vuelva al lugar en donde su relación fue la mejor, Manchester City y Pep Guardiola. El entrenador le abrió las puertas ni bien el mediocampista volvió, y ahora sigue marcando la diferencia.