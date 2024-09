Haaland y Rodri se ven fuera; el City busca a un crack para reemplazarlos: enojo de Kevin De Bryune

El Manchester City está atravesando una delicada situación por el “Juicio del Siglo”, como lo han titulado los grandes medios ingleses. El último campeón de la Premier League afrontar 115 cargos por incumplimientos de normas financieros que ponen en jaque la continuidad del club en la máxima categoría y en la expulsión de las principales competencias internacionales.

En ese marco, trascendió que Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Rodri, están analizando qué opciones hay para cambiar de destino, a punto tal que están viendo casas en otras ciudades.

Buscan a un crack

En este contexto adverso, según publicó el sitio DSports, en el City tienen en el radar a Morgan Gibbs-White, el talentoso mediocampista del Nottingham Forest.

El jugador es seguido por otros clubes de la Premier League como Newcastle United y el Tottenham, y es por eso que los Citizens planean activar las negociaciones para quedarse con una de las promesas del fútbol de ese país.

Más allá de las ganas del City, todo indica que deberá esperar a resolver su situación judicial para ir en la búsqueda de Gibss-White.

Mientras tanto, la cabeza de Pep Guardiola y sus dirigidos está puesta en el duelo del próximo domingo ante el Arsenal de Mikel Arteta.

PEP 💬 "Miro hacia delante y cada partido es una oportunidad para jugar mejor y hacerlo mejor que el partido anterior. Cuando los rivales juegan mejor, entonces significa que tienes posibilidades de mejorar". pic.twitter.com/opn1KM3pLn — Manchester City (@ManCityES) September 20, 2024

Guardiola y su futuro

Si algo tiene en claro los Citizens es que esta será la última temporada de Pep Guardiola sentado en el banquillo del Etihad Stadium.

Consultado sobre su futuro y los rumores que lo vinculan a un equipo de la Serie A, el técnico catalán contesto: “Me encanta Italia, pero disfruto mucho estando aquí. Me encanta el fútbol inglés. Es fantástico. Lo disfruto mucho. Te dejan tranquilo para que puedas seguir con tu trabajo. Eso no pasa en ningún otro sitio. Este es un gran club. Me siento muy bien aquí. Estoy contento de estar aquí”.