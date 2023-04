Lampard y el Chelsea pierden al hombre clave y tiran de sorpresa como remedio a Vinicius y Benzema

Hay dos planes tácticos que Carlo Ancelotti considera innegociables esta noche en Stamford Bridge en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Chelsea y el Real Madrid, con 2-0 de ventaja para los blancos: presión para forzar pérdida cuando toque y tratar de marcar al menos un gol. Ese es el plan blanco, que se ve favorecido por la ventaja, mientras que Franck Lampard se saca de la manga un remedio contra la amenaza de Vinicius y Benzema… uno que hace temblar a todo el Chelsea.

Baja importantísima en la zaga blue que será suplida con potencia pero cargada de inexperiencia

Allá por el minuto 55 del partido del Santiago Bernabéu, ya con el 1-0 en el marcador, gol de Karim Benzema, Lampard recibía uno de los peores varapalos, Kalidou Koulibaly caía al suelo tras una disputa con Rodrygo Goes y era sustituido por Marc Cucurrella. La apuesta por el español no fructificó y el técnico se vio obligado a otro ajuste, que será el de urgencia esta noche ante la ausencia del franco-senegalés: Trevoh Chalovah.

Ya hizo este experimento en el último partido de la Premier League el mismo Lampard, ante el Brighton -con derrota blue, por cierto, 1-0-, y por envergadura y características parece el jugador elegido por el míster para frenar el ataque blanco, comandado por Vinicius Júnior, Karim Benzema y veremos si Rodrygo Goes. Decimos veremos porque la duda en el once del Madrid viene dada por la alineación o no del brasileño, por varios motivos.

El gol es importante, pero ya no tanto

La presión y tratar de hacer un gol al equipo inglés es una obsesión hoy para Carlo Ancelotti, pero sin volverse locos, por eso la inclusión o no de Goes es dudosa, aunque venga jugando en los últimos tiempos. Básicamente porque sabe el italiano que Vinicius y Benzema tarde o temprano tendrán alguna y aunque Rodrygo aporta más mordiente y verticalidad, sumar otro centrocampista a la medular dará más control de pelota, lo que generará menos sobresaltos al equipo blanco, que llega con ventaja a Londres. Tal y como apuntábamos ayer, no se extrañen si Camavinga se une a Kroos, Modric y Valverde en la medular.