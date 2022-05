Lío en Liverpool con la venganza en Champions: Salah y Klopp se retan

Mohamed Salah tiene al Real Madrid entre ceja y ceja. La derrota en la final de 2018 y especialmente su lesión tras una jugada con Sergio Ramos durante el partido, dejaron muy tocado al egipcio que ahora ve una oportunidad perfecta para poder resarcirse. Abiertamente habló de venganza en cuanto supo que los blancos se metían en el partido de París y aunque posteriormente su entrenador Jürgen Klopp se encargó de rebajar un poco la tensión y quiso borrar esa palabra, Salah le lleva la contraria al alemán y ha vuelto a hablar abiertamente de venganza, sin ningún tipo de paliativos.

El crack del Liverpool sigue muy dolido por todo lo que le sucedió hace cuatro años en aquella Champions League que terminó llevándose el Real Madrid. Y no tiene problemas en ocultarlo, que personalmente tiene una espinita clavada contra el conjunto blanco y que va a hacer todo lo posible por quitársela este mismo sábado. “Lo de 2018 fue lo peor que le puede pasar a un futbolista. Nunca había sentido algo como eso en el fútbol sobre todo porque era nuestra primera final para todos. Después fuimos a por ella y conseguimos una especie de venganza al ganarla el año siguiente”, alegó Mo Salah en el Media Day previo al choque.

Sin embargo, aquella Champions lograda a la temporada siguiente no fue suficiente para el egipcio, que aún quiere resarcirse. Y es que la historia se originó unas semanas atrás cuando el propio Salah empezó a hablar de la venganza nada más saber que el Madrid estaría en la final: “Sí, buscamos una venganza porque perdimos en la final de 2018 y por cómo se quedó el equipo después de ello. Es hora para la venganza”, alegó hace varios días.

El entrenador Jürgen Klopp, menos visceral, ha querido destensar el ambiente consciente quizás de que los jugadores del Real Madrid puedan estar más motivados ante las palabras de Salah, y ha evitado pronunciar la palabra señalada: “No creo en venganzas, entiendo que es una gran idea pero no creo que sea lo correcto. En Alemania decimos que siempre te encuentras dos veces en la vida”, aseveró el míster del Liverpool. Su jugador, no obstante, le ha llevado la contraria.