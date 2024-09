Lucha de vigencia con Modric: el campeón de Champions con Bayern que regresa; PSV será su nuevo club

La Champions League regresó por todo lo alto en su nueva edición y con un formato totalmente renovado con más partidos y emociones aseguradas. El PSV Eindhoven es uno de los cuadros de Países Bajos que procurará avanzar hasta donde se lo permita, tomando en cuenta los equipos que hay por encima. Pero las buenas noticias no solo es el inicio del campeonato más importante de Europa, sino un fichaje que está a punto de caer.

Se trata de Ivan Perisic, quien se convirtió en agente libre tras su última experiencia en el Hajduk Split de Croacia. El extremo pasó por clubes de peso como Inter de Milan, Bayern Múnich y Tottenham Hotspur, y con 35 años, está a nada de sumar un equipo más en su larga trayectoria, el PSV. Si algo equipo neerlandés le faltaba un jugador que ofrezca el toque distintivo, Perisic se postuló para ser elegido.

La edad parece ser solo un número para los representantes croatas que siguen marcando una época, y no solo por su forma de jugar, sino por su vigencia. Perisic es el claro retrato de la permanencia en el fútbol de máximo rendimiento. El periodista Fabrizio Romano dio un adelantado del interés del PSV diciendo que el equipo neerlandés “está trabajando para fichar a Ivan Perisic como agente libre”.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: PSV Eindhoven are working on deal to sign Ivan Perisić as free agent.



Important target for PSV as talks are taking place with Croatian winger who’s available as free agent. pic.twitter.com/cSAqNxXd01