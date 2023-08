Lucho lo quiere fuera y un gigante Champions pretende aprovecharlo: su adiós, antes que el de Mbappé

El Bayern de Múnich consiguió cerrar la llegada de Harry Kane al Allianz Arena hace un par de semanas atrás, pero el club alemán no parece estar conforme con haber asestado tal zarpazo al mercado. Y es que, según hemos podido saber en Don Balón, Marco Verratti podría ser el próximo futbolista de renombre mundial en reforzar la plantilla dirigida por Thomas Tuchel.

El ayer sufrió una dolorosa derrota en la última edición de la Champions League y, sin descuidar el resto de competiciones que podría ganar el club, alzarse con la orejona es la gran cuenta pendiente del club. Es por eso que la directiva no está escatimando a la hora de confeccionar una plantilla de primer nivel y de esta forma Marco Verratti se ha convertido en protagonista en las oficinas del Allianz Arena.

Y ojo, porque este movimiento podría no tardar en concretarse, ya no solo porque la ventana de traspasos está a punto de cerrar, sino porque Luis Enrique no termina de ver con buenos ojos la presencia del centrocampista italiano en su vestuario. A pesar de que Verratti es historia viva del PSG y el hombre con más años de servicio al club (llegó en 2012 al Parque de los Príncipes), el entrenador asturiano ha trasladado a Nasser Al-Khelaïfi y Luís Campos su deseo de deshacerse del crack de Pescara.

Un fin de mercado de infarto

Cabe señalar que, aunque el Bayern de Múnich está cada vez más cerca de aprovechar la postura de Lucho con Verratti como protagonista, el futuro de Kylian Mbappé, otro de los pesos pesados del vestuario galo, aún no ha quedado esclarecido. Diferentes medios informan de que el Real Madrid no ha desviado la atención sobre el ‘7’ y, aunque solamente restan diez días de plazo para cerrar el bombazo, el delantero francés todavía no tiene garantizada su continuidad en el PSG, una situación calcada a la que vive su compañero y amigo Verratti.

En términos económicos, teniendo en cuenta el gran desembolso realizado por Al-Khelaïfi este verano, esta doble venta resultaría muy importante para equilibrar la blanca ya que la oferta del Real Madrid por Mbappé oscilaría los 200 millones y el Bayern desembolsará en torno a 50 kilos por el trasalpino.