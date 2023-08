Florentino Pérez espera la llamada que haga olvidar a Benzema: Al-Khelaïfi y Qatar no tendrán opción

El futuro de Kylian Mbappé parece cada vez más ligado al Paris Saint-Germain después de que volviese a entrenar con sus compañeros y tuviese sus primeros minutos de la temporada en la liga francesa. Un cambio en la situación del jugador que no ha hecho saltar las alarmas en el Real Madrid.

La estrategia de Florentino Pérez sigue siendo la misma desde que comenzó el verano, esperar acontecimientos y tomar decisiones con la calma que otorgan los títulos conseguidos en los últimos años. Según la información que desvela ‘Marca’, los dirigentes madridistas tienen un plan claro que no cambiará ni por Mbappé ni por Haaland. El gran objetivo de este mercado era hacerse con Jude Bellingham y el inglés ya está demostrando en La Liga por qué el club lo veía como una pieza fundamental en el presente y en el futuro de la entidad merengue.

Antes del primer partido de la Ligue 1, Mbappé y Al-Khelaifi se reunieron y acercaron posturas, lo que permitió a Luis Enrique volver a contar con el francés para los entrenamientos y para el duelo de la segunda jornada frente al Toulouse, donde los actuales campeones no pudieron pasar del empate a uno. Pero según ‘L’Equipe’, el día ocho de agosto se produjo otro encuentro en el que hubo gritos y reproches. El presidente del club parisino desafió a su jugador: "¡Ya verás! ¡No volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!". El atacante le respondió sin arrugarse: "¿Ya verás? ¿Qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me deje jugar!".

Operación imposible

En el Real Madrid han tenido muy claro que el movimiento que podría acabar con la estrella francesa vistiendo de blanco era imposible este verano, según ‘Marca’. La cantidad de dinero a la que tendría que renunciar el jugador para ser presentado en el Santiago Bernabéu es demasiado importante, y él no ha demostrado en ningún momento dar prioridad al aspecto deportivo. La llamada de auxilio no ha llegado desde París y el club merengue no ha necesitado cambiar el plan que tenían hecho desde que se hiciese la planificación de la plantilla y del mercado.