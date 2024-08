Madrid y PSG fingieron, 5 adiós exprés: Florentino echa a su Gavi; Al-Khelaïfi, a su gran culebrón

Las últimas horas del mercado de fichaje estival suelen ser frenéticas, sin embargo, Paris Saint-Germain y sobre todo Real Madrid parecían destinados a que esa habitual locura no les salpicase, cosa que en parte ya no será posible debido a 5 salidas entre los dos equipos que, si bien responde a propósitos diferentes, reafirma que se puede esperar cualquier cosa de esta ventana hasta que no cierre, y eso ocupa también al Santiago Bernabéu y el Parque de los Príncipes.

Con todo, la gran diferencia entre las salidas que ha concretado el club que preside Florentino Pérez y el que comanda Nasser Al-Khelaïfi es que en el primer caso hablamos de dos jugadores que no forman parte de la primera plantilla y aunque en diferentes momentos han sonado para reforzarla, el club considera prioritario que crezcan fuera. Es decir, son canteranos. En el PSG no, sus tres descartes son tres jugadores de pleno derecho, de hecho, entre ellos está el culebrón de 2023.

Marvel y Mario Martín salen cedidos al Córdoba y el Real Valladolid, respectivamente, con la intención de que sigan formándose y puedan regresar al Madrid algún día para ser importantes. Es más, el caso del mediocentro sonó como posible refuerzo de Carletto esta temporada, sobre todo tras la pretemporada en Estado Unidos, incluso se habló de que fuera algo así como el nuevo Gavi blanco, sin embargo, la gran competencia le hacía muy complicado tener minutos, lo que le empuja a Pucela. Y algo similar ocurre con el hispano-marroquí, que jugará en LaLiga Hypermotion, en el equipo andaluz.

Como decimos, los del PSG es diferente. A la espera de confirmar el fichaje de Victor Osimhen, los parisinos están listos para soltar lastre y nada menos que van a hacerlo con Milan Skriniar, Danilo Pereira y Nordi Mukiele. Llama la atención lo del exjugador del Inter, que fue fichado como el gran crack libre de 2023 tras tener a media Europa tras él.

