Sorpresa mundial, incluso para Hazard y De Bruyne: oficial, el titular del Real Madrid rompe y se va

Andriy Lunin sabe cómo se las gasta el que pare muchos es el mejor del planeta en su puesto. Por él, sabe el ucraniano, no tiene esperanzas de minutos de calidad esta temporada en el Real Madrid y solo una lesión gravísima de rodilla se los dio, el problema es que, una vez repuesto, ya fue decisivo al poco de recibir el alta y eso le bastó para ganar su segunda Champions League con el Madrid. Con este currículum, uno no puede pensar menos que en una titularidad indiscutible en una de las grandes fracasadas en la Euro 2024, pero no.

En un comunicado a la afición de Bélgica, Thibaut Courtois decidía renunciar a ir con el combinado belga mientras Domenico Tedesco esté al frente, lo que a sus 32 años pone en tela de juicio su regreso efectivo. “Siguiendo lo sucedido con el entrenador y después de mucha reflexión, he decidido no volver a la selección de Bélgica bajo su dirección”, reza parte del comunicado del portero del Real Madrid, que acompaña: “Lamento decepcionar posiblemente a algunos aficionados, pero estoy convencido de que esta es la mejor medida para Bélgica, porque cierra un debate y permite a la selección centrarse en perseguir sus metas”.

