Manuel Neuer ya no es el mejor: la Champions tiene a un nuevo guardián; Carlo Ancelotti lo confirmó

Real Madrid debutó con el pie derecho en la nueva edición de la Champions League, fue una victoria sólida de 3-1 sobre Stuttgart con actuaciones positivas de distintos jugadores. Cuando el partido parecía complicarse, la táctica de Carlo Ancelotti funcionó a la perfección, un agregado que solo el técnico sabe ejecutar sobre sus pupilos. En este caso, el entrenador fue consultado sobre la seguridad bajo los palos que ofreció Thibaut Courtois.

El extécnico del Milan no esquivó la pregunta y se sinceró al respecto, le tiró flores al guardameta belga a pesar de la renovación de Andriy Lunin hace días por muchos años más. Para Ancelotti está claro quién es el mejor arquero del momento y ese es Courtois, quien después de su lesión no salió de la guardia del Madrid. Contra el club alemán, quedó claro de las garantías que da, y ahora el camino es largo y solo dependerá del ex Atlético Madrid de seguir consolidando su legado.

Ancelotti se inclina por Courtois

Desde la salida de Iker Casillas y Keylor Navas, quien defendió el arco como si desde ‘La Fábrica’ hubiese tenido la marca, Courtois fue el indicado para asumir el rol. Carlo Ancelotti, consciente de la situación y el aporte de jerarquía que da el belga, confesó que ahora es el arquero del momento. “¿Thibaut Courtois? Bueno, es el mejor del mundo ahora mismo”, le dijo a la prensa.

Mejores porteros como el belga

Ancelotti ha dirigido a distintos equipos en su larga trayectoria como entrenador, Milan o Chelsea son algunos de los equipos en donde el italiano se ha destacado. Y justamente, la pregunta fue por el lado del mejor arquero que ha estado bajo su cargo. El DT del Madrid no titubeó y agregó que “he tenido grandes porteros en mi carrera y ahora Thibaut es el mejor, seguro”.

Neuer ya pasó de moda

Seguramente una de las posiciones en donde hay más competencia sea la del portero, sin embargo, quien se gana el derecho difícilmente vuelva a ser suplente. Por ende, el trabajo es sacrificado y Manuel Neuer lo supo desde el inicio, y si bien ya no es el favorito para muchos hoy en día, es porque Courtois también está haciendo méritos para ganarse su lugar.