Neymar le genera un problema a Ancelotti: advertencia para Vini, Rodrygo y Endrick sobre un crack

Neymar sigue con su recuperación en Al Hilal pero ahora está en los principales medios de Europa por una advertencia que le hizo a los brasileños que juegan en el Real Madrid. En las últimas horas, un periodista francés reveló que el ex Santos, Barcelona y PSG se comunicó para relatarles cómo fue su experiencia de compartir equipo con Kylian Mbappé.

De acuerdo con el periodista Cyril Hanouna, “Ney” se habría comunicado con Vinicius Jr., Endrick y Rodrygo para advertirles sobre “el infierno” que vivió en el club parisino teniendo como compañero a Mbappé. “Neymar ha enviado un documento sobre Mbappé a los brasileños, diciéndoles que era catastrófico, que era un infierno. Siempre ha habido una guerra entre ambos”, reportó Hanouna.

Aunque por ahora solo se trata de rumores, es importante recordar que Neymar y Mbappé no tuvieron una gran relación los años que compartieron en el PSG tanto dentro como fuera del campo de juego.

¿Vuelve Ney?

El delantero brasileño se rompió el ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda en un Uruguay-Brasil, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Desde ese momento, Ney trabaja para regresar a las canchas en el Al Hilal de la Saudi Pro League.

Cuando parecía que su vuelta era un hecho, el club árabe decidió no inscribirlo en la liga tras confirmar que no jugará hasta 2025.

Ancelotti banca a Vini

En la previa del debut en Champions League ante Stuttgart, Carlo Ancelotti bancó a Vinicius, tras el polémico festejo que hizo en Anoeta en el triunfo Merengue ante la Real Sociedad.

“Es una reacción a una acción muy fea. Insultos… nadie podría aguantarlo, yo tampoco. El gesto de llevarse la mano a la boca es normal, por todo lo que está pasando. Lo que le ha pasado desde que he llegado yo es algo que no se puede soportar. Entiendo los pitos pero lo suyo no es normal. Menos fijarse en los jóvenes y más en los estadios. Lo hacen porque es un peligro e intentan desconcentrarle”, manifestó Ancelotti, en un intento por defensor a su dirigido.