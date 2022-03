Marco Asensio se la juega en el Bernabéu y con Rodrygo hay veredicto

El Real Madrid puede ser la plataforma más inmediata de despegue hacia el estrellato, el camino más sencillo, la distancia más corta… si se aprovechan las oportunidades. Y la banda derecha será mirada con lupa por la grada del Santiago Bernabéu en base a los pasos de ese jugador del que siempre se esperan grandes cosas pero que no termina de echar la puerta abajo, como es Marco Asensio. Con él, al menos, se ha generado una duda, una expectativa, que tratándose del coliseo blanco ya es un rumor alentador; al fin y al cabo, su adversario por un puesto en el once, Rodrygo Goes solo convence ya a Carletto.

Tengan en cuenta que nunca estuvo ‘tan fácil’ reñir por la titularidad en la derecha como ahora, y a fe que el balear en los últimos partidos ha decidido luchar su éxito futuro en el Madrid ganándose una titularidad que ahora mismo le pertenece en ese costado por méritos y resultados. Sin embargo pertenece al Real Madrid y el hecho de haber dejado atrás a una pobre versión de Rodrygo esta temporada no alcanza para ganarse el corazón de la hinchada.

Eso sí, Asensio ha anotado tres goles en los últimos cinco partidos, ha salvado al Madrid en los duelos importantes y está aportando soluciones en ataque y en defensa. Por ello, como decimos, tiene el beneficio de la duda, pero es ante el PSG donde ha de confirmar su aspiración ambiciosa, esa que siempre le ha sido esquiva en Madrid. Sabe el mallorquín que el madridismo late al ritmo de la Champions League, que se ha ganado su puesto en el once del miércoles y que puede ganarse un sitio en el futuro, uno plagado de éxito, pero solo si destaca en ese partido.

El Madrid necesita ganar al PSG y él, Vinícius y Karim Benzema serán los responsables directos de perforar la portería parisina. Pero ese es el riesgo: el Madrid facilita la gloria pero solo desde el éxito. No vale otra cosa. Por eso Rodrygo, un jugador que ya va por su tercera temporada de blanco, en la que ha sido su campaña más floja, ha recibido ya su veredicto: no vale (2 goles en 33 partidos). Asensio no quiere acabar así, no cuando el PSG le enseña la puerta y Kylian Mbappé amenaza desde el presente, en el choque, y el futuro, precisamente por ese carril. El contrato el español acaba en 2023, está en el punto de mira -para bien y para mal- y quiere ir al Mundial con España, cuyo camino más corto es ese éxito que promete el Madrid. Por todo, Asensio tiene este miércoles el juicio definitivo ante el gigante francés: de la gloria al ostracismo en 90 minutos. Esto es el Madrid.